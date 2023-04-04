Украинцы на Кипре могут получить пособие 340 евро — Finance.ua

Украинцы на Кипре могут получить пособие 340 евро
Беженцы из Украины, временно находящиеся на территории Кипра, имеют право на получение денежного пособия в размере 340 евро.
Об этом пишет Visit Ukraine Today.
Кто может претендовать на пособие?
Единовременную выплату получат граждане Украины, относящиеся к одной из двух категорий:
- украинцы, приехавшие на Кипр в течение трех месяцев до начала полномасштабной войны с туристической целью;
- украинцы, прибывшие в страну после 24 февраля 2024 года.
Чтобы подтвердить дату своего прибытия, граждане должны предоставить паспорт с отметкой прибытия в аэропорт или порт или копию разрешения на временное жительство (при наличии).
Документы одинаковы для украинцев, относящихся к обеим категориям.
Что делать, если я не отношусь ни к одной категории?
Те граждане Украины, которые не относятся к вышеуказанным критериям, могут получить выплату.
Для этого необходимо подать заявление и ждать уведомления о необходимости посетить Департамент по вопросам населения и иммиграции, где выдают виды на жительство.
Как отправиться на получение денежной помощи на Кипре?
Нужно заполнить анкету — загружайте образец по ссылке.
Какая сумма выплаты?
Государство предоставляет единовременно 340 евро. Эту сумму выплатят двумя частями с разницей в 15 дней. Подав заявку в службу социальной защиты (SWS), заявитель может получить первую выплату в тот же день.
Через 15 дней нужно повторно обратиться в SWS с документом, подтверждающим получение первой части — учреждение выплатит вторую половину финансовой помощи.
Справка Finance.ua:
- власти Кипра продлили право на временную защиту украинцев еще на год — до 4 марта 2024 года;
- Кипр — одна из самых привлекательных стран Европы для экспатов, так как здесь достаточно высокое качество жизни за относительно умеренные средства. Согласно статистике, каждый пятый житель Кипра — иностранец.
Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐
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