Украинцы на Кипре могут получить пособие 340 евро — Finance.ua

Украинцы на Кипре могут получить пособие 340 евро Сегодня 08:35 — Личные финансы

Украинцы на Кипре могут получить пособие 340 евро

Беженцы из Украины, временно находящиеся на территории Кипра, имеют право на получение денежного пособия в размере 340 евро.

Об этом пишет Visit Ukraine Today.

Кто может претендовать на пособие?

Единовременную выплату получат граждане Украины, относящиеся к одной из двух категорий:

украинцы, приехавшие на Кипр в течение трех месяцев до начала полномасштабной войны с туристической целью;

украинцы, прибывшие в страну после 24 февраля 2024 года.

Чтобы подтвердить дату своего прибытия, граждане должны предоставить паспорт с отметкой прибытия в аэропорт или порт или копию разрешения на временное жительство (при наличии).

Документы одинаковы для украинцев, относящихся к обеим категориям.

Что делать, если я не отношусь ни к одной категории?

Те граждане Украины, которые не относятся к вышеуказанным критериям, могут получить выплату.

Для этого необходимо подать заявление и ждать уведомления о необходимости посетить Департамент по вопросам населения и иммиграции, где выдают виды на жительство.

Как отправиться на получение денежной помощи на Кипре?

Нужно заполнить анкету — загружайте образец по ссылке

Какая сумма выплаты?

Государство предоставляет единовременно 340 евро. Эту сумму выплатят двумя частями с разницей в 15 дней. Подав заявку в службу социальной защиты (SWS), заявитель может получить первую выплату в тот же день.

Через 15 дней нужно повторно обратиться в SWS с документом, подтверждающим получение первой части — учреждение выплатит вторую половину финансовой помощи.

Справка Finance.ua:

власти Кипра продлили право на временную защиту украинцев еще на год — до 4 марта 2024 года;

Кипр — одна из самых привлекательных стран Европы для экспатов, так как здесь достаточно высокое качество жизни за относительно умеренные средства. Согласно статистике, каждый пятый житель Кипра — иностранец.



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