Украинцы могут повторно получить деньги на лекарства в Польше — Finance.ua
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Украинцы могут повторно получить деньги на лекарства в Польше

Личные финансы
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Украинцы могут повторно получить деньги на лекарства в Польше
Украинцы могут повторно получить деньги на лекарства в Польше
Украинцы в Польше снова могут получить бесплатные лекарства на сумму 500 злотых. Это стало возможно благодаря программе одной из крупнейших американских гуманитарных организаций Direct Relief.
Как зарегистрироваться на получение пособия — рассказали в Yavp.pl.

Как можно получить деньги и на какие лекарства их можно потратить

Впервые сбор заявок проводили в конце апреля 2022 г., впоследствии организация сделала паузу для получения дополнительных финансов. Второй раз программа помощи стала доступна в сентябре, пока не иссякли средства. С середины декабря программа «500+ на лекарства» снова заработала.
Как сообщается на сайте Health4Ukraine, воспользоваться помощью могут граждане Украины, которые пересекли польскую границу после 24 февраля 2022 года и зарегистрировали номер PESEL.
Средства могут получить и взрослые, и несовершеннолетние (за них подают должны подать родители или опекуны). Те, кто уже участвовал в программе, могут подать повторную заявку.
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После одобрения заявки беженец получает индивидуальный код, позволяющий приобрести лекарства и другие препараты в 8 тысячах аптек по всей Польше на сумму 500 злотых (4200 гривен).
350 злотых (почти 3000 гривен) можно использовать на приобретение лекарств по рецепту (Rx) и 150 злотых (1255) — на безрецептурные препараты. Для этого нужно будет показать код в аптеке на экране смартфона или в распечатанном виде.

Как подать заявку на участие в программе

Подать заявку можно на странице регистрации health4ukraine.com/register.
После этого следует дождаться, пока заявку и данные проверят организаторы. Заявка должна быть одобрена, если анкета заполнена верно. Однако если ответа в течение 30 минут нет, вероятно, заявитель допустил ошибку. Поэтому нужно попытаться заполнить и отправить заявку повторно.
После этого заявитель получит сообщение по электронной почте, указанное при регистрации. Сообщение будет содержать штрих-код с цифрами, позволяющими покупать лекарства в аптеке, а также авторизоваться на сайте или в специальном приложении.
Если не удается зарегистрироваться, можно обратиться:
  • горячая линия: +48 42 612 09 96;
  • электронная почта: contact@health4ukraine.com
Также украинцы в Польше могут получить электронную брошюру на украинском языке с информацией о лекарствах, отпускаемых по рецепту, отсканировав уникальный код на упаковке.
По материалам:
РБК-Україна
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