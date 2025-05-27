Украинцы могут потерять бронь от мобилизации после 28 мая: кого коснется — Finance.ua
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Украинцы могут потерять бронь от мобилизации после 28 мая: кого коснется

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Украинцы могут потерять бронь от мобилизации после 28 мая: кого коснется
Украинцы могут потерять бронь от мобилизации после 28 мая: кого коснется
В Украине некоторые работники могут остаться без брони после 28 мая 2025 года. Причина — проверка Минэкономики относительно соответствия предприятий статусу критически важных.
Об этом свидетельствует соответствующее письмо Минэкономики № 27−11/37509−07 от 19 мая 2025 года.
Министерство экономики предупредило предприятия, у которых есть филиалы и право собственности или аренды в трех и более областях Украины, о необходимости подать документы.
В случае невыполнения этого требования до 28 мая, они рискуют потерять право на бронирование военнообязанных работников.

Какие документы нужно подать

Речь идет о двух ключевых группах документов:
  • выписки из информационной системы ГНС о статусе расчетов с бюджетом и фондами по каждому обособленному подразделению за период с 1 января по 30 апреля 2025 года;
  • документы, подтверждающие право собственности или аренды помещений, в которых работают филиалы.
Эти документы необходимо отправить в Минэкономики по электронной почте. Особое внимание следует уделить именно филиалам и представительствам — по главному офису пока подавать информацию не требуется.

Что будет в случае нарушения

Предприятия, не выполнившие требования вовремя, могут потерять статус критически важных и, соответственно, право на бронирование персонала.
Такой статус позволяет компаниям сохранять ключевых специалистов во время военного положения.

Справка Finance.ua:

  • в Минэкономики удовлетворены перебронированием. Компании могут бронировать сотрудников, если соответствуют критериям, например, зарплата от 20 тыс. грн.
  • 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлениями Кабинетом министров от 22 и 29 ноября.
По материалам:
РБК-Україна
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