Украинцы могут получить компенсацию за переплату за услуги ЖКХ — Finance.ua

Украинцы могут получить компенсацию за переплату за услуги ЖКХ Сегодня 12:40 — Личные финансы

Украинцы могут получить компенсацию за переплату за услуги ЖКХ

Украинские потребители жилищно-коммунальных услуг могут рассчитывать на компенсацию за неправомерно возросшие суммы в платежках за предоставленные ресурсы. В таком случае граждане могут подавать обращение в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Об этом сообщают Новости. Live со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы.

Как отмечают в ведомстве, бывают случаи, когда украинцам поступают некорректные счета за жилищно-коммунальные услуги. На основе обращений граждан Госпродпотребслужба осуществляет проверку деятельности поставщиков коммунальных услуг и принимает соответствующие меры с целью защиты прав потребителей.

В случае если потребители коммунальных услуг в квитанциях выявят подозрительные начисления, могут обратиться в Госпродпотребслужбу с просьбой провести проверку. Сделать это можно следующими способами:

отправив письмо на е-почту: econsumer-info@dpss.gov.ua;

заполнив специальную форму на официальном сайте;

отправив письмо на почтовый адрес: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001.

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В Госпотребпотребле призывают граждан сообщать о нарушениях и защищать собственные права.

Результаты проверок поставщиков услуг

По информации ведомства, в прошлом году было выдано 94 предписания на устранение нарушений, что позволило привести тарифы в соответствие с законом.

Специалисты обнаружили многочисленные нарушения, которые оцениваются в миллионы гривен. Поставщики получили штрафы, а потребители — денежные компенсации более чем в 1,6 млн грн. Согласно итогам работы:

выписали штрафы на сумму 3,18 млн грн;

предотвратили завышение платежей на 1,3 млн грн;

привлекли к ответственности более сотни должностных лиц, которые уплатили штрафов на 236 тыс. грн.

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