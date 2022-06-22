Украинцы могут получить еще до 30 тыс. евро: куда подать заявление — Finance.ua

Украинцы могут получить еще до 30 тыс. евро: куда подать заявление

Сегодня 16:50 — Личные финансы

Для этого нужно подать заявление в Европейский суд по правам человека в течение четырех месяцев с момента, когда вы пострадали от российской агрессии, однако не позднее 16 января 2023 года.

Как подать заявление?

Заполните форму на сайте: https://espl.com.ua.

Загрузите документ на компьютер, распечатайте, положите в конверт и наклейте на него адрес ЕСПЧ (он сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте).

Отправьте заявление в одном из отделений Укрпочты (для отправителя услуга бесплатная).

Также можно заполнить заявление родственника, если он не может подать его самостоятельно.

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Срок рассмотрения заявления может быть от одного года.

Возникли вопросы о помощи и формировании заявления.

Обратитесь в общественную приемную Украинского Хельсинкского союза по правам человека в вашем городе.

Справка Finance.ua:

В Украине запускают грантовые программы «єРобота». Важный акцент всех этих программ — создание новых рабочих мест и возможность онлайн-формирования заявления на получение гранта. Все эти программы объединили под общим названием «єРобота». В общей сложности на эти три программы государство выделит 16 млрд грн.

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