Украинцы могут получить еще до 30 тыс. евро: куда подать заявление — Finance.ua
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Украинцы могут получить еще до 30 тыс. евро: куда подать заявление

Сегодня 16:50Личные финансы
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Для этого нужно подать заявление в Европейский суд по правам человека в течение четырех месяцев с момента, когда вы пострадали от российской агрессии, однако не позднее 16 января 2023 года.
Как подать заявление?
  • Заполните форму на сайте: https://espl.com.ua.
  • Загрузите документ на компьютер, распечатайте, положите в конверт и наклейте на него адрес ЕСПЧ (он сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте).
  • Отправьте заявление в одном из отделений Укрпочты (для отправителя услуга бесплатная).
Также можно заполнить заявление родственника, если он не может подать его самостоятельно.
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Срок рассмотрения заявления может быть от одного года.
Возникли вопросы о помощи и формировании заявления.
Обратитесь в общественную приемную Украинского Хельсинкского союза по правам человека в вашем городе.

Справка Finance.ua:

  • В Украине запускают грантовые программы «єРобота». Важный акцент всех этих программ — создание новых рабочих мест и возможность онлайн-формирования заявления на получение гранта. Все эти программы объединили под общим названием «єРобота». В общей сложности на эти три программы государство выделит 16 млрд грн.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: Finance.ua
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