Украинцы могут получить еще до 30 тыс. евро: куда подать заявление — Finance.ua

Срок рассмотрения заявления может быть от одного года.
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Справка Finance.ua:
В Украине запускают грантовые программы «єРобота». Важный акцент всех этих программ — создание новых рабочих мест и возможность онлайн-формирования заявления на получение гранта. Все эти программы объединили под общим названием «єРобота». В общей сложности на эти три программы государство выделит 16 млрд грн.