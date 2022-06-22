В Минсоцполитики объяснили задержку выплат ВПЛ — Finance.ua

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В Минсоцполитики объяснили задержку выплат ВПЛ

Сегодня 14:03Личные финансы
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В Минсоцполитики объяснили задержку выплат ВПЛВ Минсоцполитики объяснили задержку выплат ВПЛ
Министерство социальной политики объясняет задержки с выплатами помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) ограниченностью возможностей местной социальной инфраструктуры и нехваткой бюджетных средств.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телемарафона.
«Тут есть два фактора: во-первых, эти документы (по регистрации ВПЛ) могут быть в обработке. Перемещение происходило не равномерно, и в западных регионах количество перемещенных лиц больше по сравнению с количеством местного населения и способностью инфраструктуры. Во-вторых, бывают случаи, когда нам приходится приоритизировать средства, которые мы можем себе позволить профинансировать в конкретный день, и тут преимущественно мы финансируем сектор безопасности и обороны», — сказал он на вопрос о жалобах переселенцев на непоступление помощи.
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При этом Музыченко заверил, что социальные выплаты в приоритете государства и в любом случае будут профинансированы в полном объеме.
Замминистра также сообщил о сокращении с мая количества регистрируемых ВПЛ. Так, по его словам, если в марте-апреле регистрировали 15-40 тыс. ВПЛ в сутки, то начиная с середины мая запрос на регистрацию ВПЛ уменьшился, и сегодня в день регистрируют до 5-10 тыс. людей.
Он также отметил смену направлений потоков переселенцев: если ранее основное перемещение было из Киева и Киевской области, то на сегодня оно происходит преимущественно из восточных регионов, а также юга страны.

Справка Finance.ua:

  • в случае нарушения закона украинцев-переселенцев могут лишить статуса ВПЛ и выплат от государства;
  • в случае изменения места жительства, переезда в другую местность или регион заявитель обращается за справкой в уполномоченный орган по месту фактического проживания/пребывания, а справка, которая была ему выдана ранее, изымается;
  • украинцы, которые предоставили убежище переселенцам (внутренне перемещенным лицам — ВПЛ), могут получить средства от Общества Красного Креста Украины. Размер компенсации составляет 14,77 грн за человека на сутки, 450 грн за человека на месяц.
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По материалам: Укрінформ
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