Украинцы могут получить до 7 тыс. злотых на ремонт арендованного жилья в Польше — Finance.ua
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Украинцы могут получить до 7 тыс. злотых на ремонт арендованного жилья в Польше

Личные финансы
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Украинцы могут получить до 7 тыс. злотых на ремонт арендованного жилья в Польше
Украинцы могут получить до 7 тыс. злотых на ремонт арендованного жилья в Польше
Фонд «Habitat for Humanity Poland» в очередной раз предлагает беженцам из Украины принять участие в программе финансирования ремонтных работ в помещениях, которые они арендуют в Польше. Ремонт при этом нужно будет производить собственными силами.
Как сообщает Yavp.pl со ссылкой на сайт фонда, это уже третий набор заявлений в рамках программы «RemontujeMY» на получение финансирования, предназначенного для людей, приехавших из Украины в Польшу из-за войны. Те, кто самостоятельно организуют ремонтные работы в своих арендованных домах, могут претендовать на дотацию (возмещение расходов) в размере от 1000 до 7000 злотых.
Граждане Польши или Украины, являющиеся владельцами жилья в Польше, которое арендуют украинцы, также могут претендовать на дотацию (владелец и арендаторы сами решают, кто будет подавать заявление).

Чтобы подать заявку на участие в программе, нужно

  • 2) Затем нужно получить согласие собственника арендуемого жилья в форме распечатанного и заполненного приложения под названием «Договор на проведение ремонта».
  • 3) Заполнить заявление о финансировании (заранее подготовьте данные и приложения, описанные в регламенте, которые необходимо будет добавить в форму). Ссылка на форму доступна здесь.
Возмещение можно использовать на небольшой ремонт или обустройство жилья, в котором проживают семьи, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года.
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Основные изменения, внесенные организаторами по сравнению с предыдущими этапами: теперь подать заявку может также гражданин Украины, проживающий в социальном жилье. В таком случае вместо «Договора на проведение ремонта» добавляется решение или договор о предоставлении социального жилья.
Возмещение (грант) предоставляется в виде компенсации расходов в размере до 7000 злотых. Это означает, что после подачи заявки и подписания договора участнику нужно сначала использовать собственные средства, собрать счета-фактуры для подтверждения расходов, отправить их, и на этом основании перечислят средства.
Заявки принимаются до 23 декабря 2024 года. Результаты будут известны после 10 января 2024 г.
«Habitat» перечислит дотацию до 30 мая 2025 г. при условии, что Бенефициар подаст должным образом заполненное Заявление о возмещении.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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