Украинцы могут оформить паспорта еще в одной стране — Finance.ua

Украинцы могут оформить паспорта еще в одной стране
Теперь оформить паспортные документы за рубежом украинцы могут в Турции.
Как сообщили в пресс-службе ГП «Документ», центр обслуживания «Паспортный сервис» приступил к работе в Стамбуле.
В двух специально оборудованных микроавтобусах можно:
- оформить ID-карту или загранпаспорт (в том числе вместо утраченного или похищенного);
- обменять ID-карту или загранпаспорт (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
- обменять паспорт образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);
- одновременно оформить загранпаспорт и ID-карту.
Мобильные комплексы работают по адресу: Лондонское шоссе Е-5, Карайолу, паркинг за ТЦ «Аэропорт» (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul). График работы: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.
Предварительно нужно зарегистрировать в электронной очереди по ссылке.
Оплата производится на месте исключительно в безналичной форме — с помощью банковской карты или смартфона.
Напомним, в Польше работает 4 отделения украинского паспортного сервиса. Такой пилотный проект был запущен и в Чехии.
Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей
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