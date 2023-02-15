Украинцы могут оформить паспорта еще в одной стране — Finance.ua
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Украинцы могут оформить паспорта еще в одной стране

Личные финансы
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Украинцы могут оформить паспорта еще в одной стране
Украинцы могут оформить паспорта еще в одной стране
Теперь оформить паспортные документы за рубежом украинцы могут в Турции.
Как сообщили в пресс-службе ГП «Документ», центр обслуживания «Паспортный сервис» приступил к работе в Стамбуле.
В двух специально оборудованных микроавтобусах можно:
  • оформить ID-карту или загранпаспорт (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обменять ID-карту или загранпаспорт (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обменять паспорт образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);
  • одновременно оформить загранпаспорт и ID-карту.
Мобильные комплексы работают по адресу: Лондонское шоссе Е-5, Карайолу, паркинг за ТЦ «Аэропорт» (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul). График работы: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.
Предварительно нужно зарегистрировать в электронной очереди по ссылке.
Оплата производится на месте исключительно в безналичной форме — с помощью банковской карты или смартфона.
Напомним, в Польше работает 4 отделения украинского паспортного сервиса. Такой пилотный проект был запущен и в Чехии.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
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