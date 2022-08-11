Украинцы могут меньше платить за газ: как получить скидку от «Нафтогаза» — Finance.ua
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Украинцы могут меньше платить за газ: как получить скидку от «Нафтогаза»

Личные финансы
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Украинцы могут меньше платить за газ: как получить скидку от «Нафтогаза»
Украинцы могут меньше платить за газ: как получить скидку от «Нафтогаза»
В «Нафтогазе» предлагают своим клиентам скидку за своевременную оплату счета.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
Так, клиенты могут получить скидку в размере 1% в том случае, если оплатят свой счет до 15 числа. При этом скидку можно использовать в следующем месяце.
«Как получить скидку за своевременную оплату? Скидка для всех клиентов доступна в несколько кликов. Для этого нужно оплатить счет в личном кабинете на my.gas.ua или в чате GASUA до 15 августа. Полученную скидку в размере 1% можно использовать при следующем платеже», — сказано в публикации.
В компании также отметили, что Ощадбанк перечисляет средства коммунальным предприятиям с 18 до 25 числа ежемесячно. Если у вас возникли вопросы о начислении льгот/субсидий, обратитесь в управление социальной защиты.
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Также в компании объяснили, что по желанию можно заплатить и заранее.
«Деньги остаются на вашем лицевом счете и будут списаны только за фактически потребленный газ в последующих периодах. При переплате вы также должны ежемесячно передавать показания газового счетчика вашему облгазу», — говорится в публикации.
Напомним, украинцев с 1 мая перевели на нового поставщика газа. Все клиенты облгазсбытов будут покупать голубое топливо у «Нафтогаза» по цене 7,96 грн за куб. Платить придется на новый счет, однако тарифы при этом обещают заморозить как минимум до конца войны.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Finance.ua
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