Сколько будет стоить газ в августе — Finance.ua

Сколько будет стоить газ в августе Сегодня 14:03 — Личные финансы

Сколько будет стоить газ в августе

Свои базовые годовые тарифные планы на август опубликовали 10 газоснабжающих компаний. Ценники на «голубое топливо» по сравнению с июлем практически не изменились.

Об этом пишет ГазПравда.

Какие цены предлагают потребителям компании:

7,70 грн за куб предлагает компания «Эру Людям»;

7,799 грн за куб — «Energy Trade Group»;

7,96 грн за куб — Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины»;

7,98 грн за куб — «Волыньэлектросбыт» и «Закарпатье Энергосбыт»;

7,99 грн за куб — «Полтавагаз Сбыт».

Цена газа остальных поставщиков в рейтинге колеблется от 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

Однако некоторые небольшие поставщики предлагают указанные годовые тарифные планы только своим действующим клиентам. В то время как при желании подключиться к ним новым потенциальным клиентам предлагают лишь месячную цену значительно выше годовой.

Инфографика: ГазПравда

Напомним, что в настоящее время почти 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами Газоснабжающей компании «Нефтегаз Украины» с ценой 7,96 грн за кубометр.

С 1 мая в Нафтогаз как поставщик «последней надежды» (ПОН) попали 8,8 млн украинских домохозяйств. Речь идет о бывших клиентах 17 поставщиков под брендом «Твой Газсбыт» в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях, а также ООО «Одессагаз-Снабжение».

А впоследствии к ним добавились еще 1,3 млн потребителей, ранее получавших газ от ГП «КиевГазЭнерджи», ООО «Лубныгаз-Трейдинг», ООО «Газ Ресурс Компани», ООО «Тернопольгоргаз», ООО «Уманьгаз Сбыт» и ООО «Черкассыгаз Сбыт».

Все они, согласно решению Минэнерго и Оператора ГТС Украины, автоматически подключены к реестру Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» на полноценные годовые тарифные планы с ценой 7,96 грн/куб. м.

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