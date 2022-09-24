Украинцы лучше возвращают кредиты польским банкам, чем поляки — Finance.ua

Украинцы лучше возвращают кредиты польским банкам, чем поляки Вчера 17:00 — Кредит&Депозит

Бюро кредитной информации (BIK) Польши подготовило анализ кредитного портфеля клиентов с гражданством Украины. Данные для исследования брались за несколько последних лет, однако даже на их основе можно сделать выводы насчет погашений, пишет uamedia.eu.

Кредиты, взятые украинцами, привлекают внимание с 2018 года, когда их стоимость приблизилась к 1,5 млрд злотых. В конце июля этого года общая сумма украинских кредитов выросла почти в четыре раза — до 5,6 млрд злотых.

Большинство займов украинцев составляют ипотечные кредиты — это 76%. Среди польских потребителей их 71%.

Поляки больше берут наличными: их доля в общем кредитном пуле составляет 21%, среди украинцев этот показатель на уровне 19%. В обеих группах доля оформлений рассрочек и кредитных карт незначительна.

Данные BIK показывают, что украинцы — более надежные заемщики, чем поляки. В случае с ипотечными кредитами задерживает платежи на срок более 90 дней только 0,9% украинских клиентов, среди поляков таких 2,7%. С выплатой рассрочек опаздывают 4,5% украинцев против 6,8% поляков. Несколько хуже украинцы возвращают наличные — просрочки более 90 дней есть у 12,8% украинских клиентов, тогда как поляки опаздывают с возвращением в 11,5% случаев.

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Аналитики считают, что иммигранты из Украины — это большой потенциал для польского банковского сектора, но в долгосрочной перспективе.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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