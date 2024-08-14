Украинцы летом стали меньше держать деньги в банках. В Нацбанке назвали причины — Finance.ua

Украинцы летом стали меньше держать деньги в банках. В Нацбанке назвали причины Сегодня 09:01 — Кредит&Депозит

Украинцы летом стали меньше держать деньги в банках. В Нацбанке назвали причины

Кратковременное снижение в июле объема гривневых средств населения на счетах в банках в начале августа сменилось приростом.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

«Так, объемы остатков гривневых средств физических лиц за первую неделю августа не только полностью восстановились после снижения за июль на 1,2%, но дополнительно увеличились», — сказано в сообщении.

По состоянию на 9 августа эти остатки превышали:

на 0,7% (5,1 млрд грн) — показатель на начало июля;

на 7% (50 млрд грн) — показатель на начало года,

на 80,9% (340,1 млрд грн) — показатель на начало полномасштабного вторжения.

График: НБУ

Факторы сокращения средств в банках:

сезонный фактор, ведь население склонно тратить больше летом с учетом сезона отпусков. Так, сокращение средств на счетах граждан в июле-августе наблюдалось и в «довоенные» 2020−2021 годы;

перебои с электроэнергией заставили население активно покупать источники альтернативного энергоснабжения (генераторы, зарядные станции, солнечные панели), что также требовало значительных дополнительных ресурсов;

усиление спроса на иностранную валюту с учетом ситуативного ослабления курса гривны. «В то же время о „бегстве“ средств из банков речь не идет, ведь объемы валютных сбережений населения в банках за июль выросли на 0,1%», — добавили в НБУ;

более активное инвестирование средств населением в высокодоходные ОВГЗ в гривне и иностранной валюте: в июле украинцы увеличили вложения в государственные ценные бумаги на 5,2 млрд грн или на 9%.

«Гривневые средства клиентов в банках, включая средства бизнеса, за июль выросли на 0,3%, а объемы ликвидности банковской системы остаются на рекордно высоком уровне. Коэффициент ликвидности банков LCR во всех валютах стабильно превышает минимальные требования — его значение к началу августа составило 342% при минимально необходимом значении 100%», — свидетельствуют данные регулятора.

В Нацбанке добавили, что, несмотря на неопределенность в условиях полномасштабной войны, население сохраняет на банковских счетах стабильно более высокую долю своих доходов, чем до 2022 года. Это свидетельство как определенного роста склонности к сбережениям, так и высокого уровня доверия к банкам.

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, в июне первые два места среди финучреждений с крупнейшими депозитными портфелями удерживали ПриватБанк (490,83 млрд грн) и Ощадбанк (201,4 млрд грн). Среди лидеров также Универсал Банк (92,13 млрд грн) и ПУМБ (57,25 млрд грн);

в июне впервые за долгое время произошло сокращение объемов и доли гривневых срочных депозитов в банковской системе, несмотря на сохранение положительных ставок в реальном измерении.

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