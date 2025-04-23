Украинцы купили пасок на 65 млн грн — исследование Poster Сегодня 09:34 — Личные финансы

Украинцы купили пасок на 65 млн грн — исследование Poster

В пасхальную неделю 3600 украинских заведений продали 456 тысяч пасок на 65 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные компании по автоматизации заведений Poster, сообщает ресторанное медиа «Реве та стогне ресторатор».

Гости начинают интересоваться праздничной выпечкой за неделю до Пасхи. Пик продаж пришелся на пятницу, 18 апреля.

Что с ценами на паску

Самая дорогая средняя цена паски была в прифронтовой Донеччине — в среднем по 185 грн.

Дешевле всего стоила паска на Херсонщине — 79 грн.

Средняя цена паски в заведениях столицы — 169 грн.

Данные в Волынской, Ровенской и Житомирской областях завышены из-за небольшой выборки заведений, поэтому не достаточно достоверны. Данные отсутствуют также по таким украинским регионам как АР Крым и Луганская область.

Самая популярная паска — «классическая», на втором месте — творожная выпечка.

Однако в меню заведений в этом году также можно было найти и довольно экзотические варианты — «дубайская паска», «паска-сникерс», и «суши-паска».

Напомним, согласно исследованию , стоимость бюджетной пасхальной корзины в 2025 году, в которую входят паска, пасхальные яйца, соль, хрен и свечка, стоила в среднем 426 грн — на 33% дороже, чем в 2024 году. Если добавить сыр, колбасу и горчицу, то это будет стоить 847 грн (на 23% больше 2024 года). А кагор, огурцы, томаты и сало увеличивают цену пасхальной корзины до 1185 грн, что на 19% дороже, чем в прошлом году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.