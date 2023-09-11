Украинцы должны были уплатить налоги за квартиры: с сентября начнут начислять штрафы — Finance.ua

Украинцы должны были уплатить налоги за квартиры: с сентября начнут начислять штрафы Сегодня 13:01 — Недвижимость

Украинцы должны были уплатить налоги за квартиры: с сентября начнут начислять штрафы

Украинцы должны были до 1 сентября уплатить налоги за квартиры и дома, если площадь их недвижимости больше «нормы». Получившие квитанции и не уплатившие налог обязаны заплатить штраф.

Как говорится в разъяснении Государственной налоговой службы, размер штрафа зависит от того, на склько задержали платеж. Так:

при задержке до 30 календарных дней включительно — штраф составит до 5% от суммы начисленного налога;

при задержке более 30 календарных дней — 10%.

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«Самостоятельное начисление и уплата штрафных санкций за задержку сроков уплаты денежных обязательств налогоплательщиком НКУ не предусмотрено», — отмечают в службе. Если вы должны платить штраф, но вам не пришла квитанция, вы можете не платить. Однако налог может быть начислен в период до 1095 дней. То есть, возможно, вам придется заплатить больше в следующем году.

Сколько нужно платить

Налог начисляется только на «лишнюю» площадь. Местные власти имеют право увеличить «норму», но чаще всего этого не делают, поскольку собранные средства поступают в бюджет. «Норма» составляет:

60 квадратов для квартиры — за каждый последующий квадратный метр нужно платить налог;

120 квадратов для дома — за каждый последующий квадратный метр нужно платить налог;

180 квадратов, если есть дом и квартира — за каждый квадратный метр нужно платить.

Размер налога составляет до 1,5% минимальной зарплаты за прошлый год. В прошлом году минималка была в размере 6700 грн (и не изменилась до сих пор). Таким образом, максимальная сумма налога на лишнюю площадь составляет 100,5 грн за квадратный метр.

Как говорится в разъяснении ГНС, не нужно платить налог за недвижимость, находящуюся в оккупации или зоне боевых действий. Получив уведомление о начислении налога на недвижимость, гражданин обязан заплатить его в течение двух месяцев.

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Обозреватель По материалам:

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