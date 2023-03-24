Украинцы дали оценку экономической ситуации в стране — Finance.ua

Украинцы дали оценку экономической ситуации в стране Сегодня 17:02 — Личные финансы

Украинцы дали оценку экономической ситуации в стране

Большинство украинцев (55%) оценивают экономическую ситуацию в стране как «очень плохую» или «достаточно плохую». Еще 4% оценили ситуацию как «хорошую» или «очень хорошую», а 37% — как «не плохую и не хорошую».

Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова.

Как отмечают авторы исследования, граждане Украины достаточно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране.

В мае 2021 года, за восемь месяцев до начала полномасштабной войны, 60% опрошенных оценивали ее как «очень плохую» или «достаточно плохую» (и только 5% — как «хорошую» или «очень хорошую», а 32% — как «не плохую и не хорошую»).

В сентябре-октябре 2022 года, то есть через семь месяцев после начала войны, выросла доля граждан, которые оценивали ее как «очень плохую» или «довольно плохую» (до 64,5%).

Однако опрос, проведенный в феврале-марте 2023 года, продемонстрировал снижение негативных оценок даже по сравнению с довоенным периодом.

Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Справка Finance.ua:

среднемесячная зарплата украинцев в 2022 году составила 14847 гривен. Номинальная зарплата штатных сотрудников была на 5,9% выше, чем в 2021 году (14014 гривен);

в Минэкономики ожидают, что в ближайшее время инфляция в Украине ускорится. Этому будут способствовать восстановление экономики и рост спроса.

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