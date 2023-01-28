Украинцы будут получать судебные повестки через мессенджеры — Finance.ua

Украинцы будут получать судебные повестки через мессенджеры Сегодня 13:23 — Личные финансы

Украинцы будут получать судебные повестки через мессенджеры

Вызовы в суд, а также судебные повестки и уведомления украинцам можно будет получить в мессенджерах, в частности Viber.

Об этом сообщил заместитель главы Государственной судебной администрации (ГСА) Сергей Чернуцкий.

Отмечается, что повестки будут в первую очередь отправляться на мессенджер, а если телефонный номер не привязан к нему — то через SMS, как раньше.

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«Сейчас государственным предприятием „Информационные судебные системы“ завершается разработка сервиса по автоматической отправке судами повесток на один из самых распространенных мессенджеров — Viber. Внедрить сервис запланировано не позднее 10 февраля», — говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что отправка повесток и вызовов через мессенджеры позволит судам сэкономить более 6 млн грн в год. Стоимость одной посланной судебной повестки через Viber втрое дешевле отправки повестки в виде SMS-сообщения.

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