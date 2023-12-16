Украинцы берут кредиты «на еду» — Finance.ua

Украинцы берут кредиты «на еду» Сегодня 15:31 — Кредит&Депозит

Украинцы берут кредиты «на еду»

Банкиры наблюдают увеличение использования украинцами кредитных карт для финансирования своих текущих расходов.

«У части клиентов наблюдается снижение уровня дохода и увеличение расходов семейного бюджета на базовые нужды из-за роста цен на еду, горючее, лекарства. Пять крупнейших категорий расходов по кредитным картам — это „Супермаркеты и продукты“ — до 25% от общего объема расходов, а также „АЗС“, „Дом и ремонт“, „Рестораны, кафе, бары“, „Аптеки“ — до 20%», — рассказал член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

«Произошло небольшое смещение по категориям, которые предусматривают покупку товаров длительного потребления (электроника, товары для дома), на ежедневные покупки (продукты). Это можно объяснить ухудшением настроений покупателей и снижением их покупательной способности», — считает член правления Сенс Банка Инна Тютюн.

Тенденции использования кредитных карт за рубежом также меняются.

Акценты в зарубежных покупках сместились с довоенных туристических покупок, заказов на иностранных маркетплейсах и интернет-оплат в сторону ежедневных транзакций: продуктов, АЗС, кафе. Например, количество сделок по оплате гостиниц снизилось почти вдвое (с 12% до 7% от общего объема транзакций), а оплаты за продукты выросли с 18% до 34%", — рассказала Инна Тютюн.

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Согласно исследованию «25 ведущих банков Украины», в этом сегменте активно работают более двух десятков банков, средняя эффективная ставка по кредитным картам которых составила 57% годовых. В сегменте кеш-кредитов активно работают полтора десятка банков, а средняя эффективная ставка — 85,7%.

Количество клиентов, принимающих кеш-кредиты для удовлетворения базовых потребностей, также возросло. «Если раньше среди основных целей были новенький гаджет или поездка за границу, то сегодня деньги берут на текущие нужды, ремонт, замену бытовой техники. Некоторое время были популярны кредиты на генераторы и легкий электротранспорт. Видим, что в тренде экономия, программы trade-off и краткосрочные цели», — говорит директор по развитию бизнеса Идея Банка Виктор Малый.

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Фінансовий клуб По материалам:

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