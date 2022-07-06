Украинцы активизировались в поиске работы — Finance.ua

Украинцы активизировались в поиске работы Сегодня 16:00 — Личные финансы

В июне 2022 года рост количества резюме на сайтах работы заметно ускорился. Количество вакансий увеличивается крайне медленно, даже для специалистов ІТ.

Как отмечается в обзоре, в результате снижаются предлагаемые зарплаты, а с ухудшением финансового состояния предприятий, в частности, малого и среднего бизнеса (МПБ), сокращаются возможности поддержки и имеющегося персонала.

Так, по данным опроса Европейской бизнес ассоциации, в мае выплачивали зарплату в полном объеме 23% предприятий МПБ, сократили зарплату — 32%, не выплачивали совсем — 21%, уволили персонал — 12%.

Справка Finance.ua:

в Польше повысили ставки мужчинам-гастарбайтерам из-за их дефицита. Зарплаты мужчин, находящихся на заработках в Польше, за последний месяц выросли на 10-15%. Польские работодатели повысили почасовые ставки оплаты из-за дефицита мужской рабочей силы, который испытывает каждая отрасль польской экономики с начала войны;

в Киеве даже в военное время количество вакансий больше, чем в других крупных городах;

на одном из сайтов по поиску работы сейчас в Киеве более 7,2 тысяч предложений для тех, кто ищет работу. Это больше, чем в вместе взятых Днепре, Одессе и Львове. «Рынок труда Киева самый большой. И, вероятно, он пострадал от войны меньше всего, но он пострадал и пострадал очень сильно. К примеру, на том же сайте поиска работы перед началом войны еженедельно работодатели публиковали 21 тысячу вакансий. После начала войны количество вакансий уменьшилось до 1600. Более чем в десять раз упало количество вакансий», — рассказал Марченко.

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