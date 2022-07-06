Украинцы активизировались в поиске работы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы активизировались в поиске работы

Личные финансы
159
В июне 2022 года рост количества резюме на сайтах работы заметно ускорился. Количество вакансий увеличивается крайне медленно, даже для специалистов ІТ.
Об этом сообщается в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (июль 2022 года).
Украинцы активизировались в поиске работы
Как отмечается в обзоре, в результате снижаются предлагаемые зарплаты, а с ухудшением финансового состояния предприятий, в частности, малого и среднего бизнеса (МПБ), сокращаются возможности поддержки и имеющегося персонала.
Так, по данным опроса Европейской бизнес ассоциации, в мае выплачивали зарплату в полном объеме 23% предприятий МПБ, сократили зарплату — 32%, не выплачивали совсем — 21%, уволили персонал — 12%.
Украинцы активизировались в поиске работы

Справка Finance.ua:

  • в Польше повысили ставки мужчинам-гастарбайтерам из-за их дефицита. Зарплаты мужчин, находящихся на заработках в Польше, за последний месяц выросли на 10-15%. Польские работодатели повысили почасовые ставки оплаты из-за дефицита мужской рабочей силы, который испытывает каждая отрасль польской экономики с начала войны;
  • в Киеве даже в военное время количество вакансий больше, чем в других крупных городах;
  • на одном из сайтов по поиску работы сейчас в Киеве более 7,2 тысяч предложений для тех, кто ищет работу. Это больше, чем в вместе взятых Днепре, Одессе и Львове. «Рынок труда Киева самый большой. И, вероятно, он пострадал от войны меньше всего, но он пострадал и пострадал очень сильно. К примеру, на том же сайте поиска работы перед началом войны еженедельно работодатели публиковали 21 тысячу вакансий. После начала войны количество вакансий уменьшилось до 1600. Более чем в десять раз упало количество вакансий», — рассказал Марченко.
Получить заем до зарплаты 💰
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.