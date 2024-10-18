Украинцев ждет два этапа повышения пенсий (детали) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцев ждет два этапа повышения пенсий (детали)

Казна и Политика
436
Украинцев ждет два этапа повышения пенсий (детали)
Украинцев ждет два этапа повышения пенсий (детали)
В следующем году украинцев ждет два этапа повышения пенсий: индексация в марте и поднятие размера для некоторых пенсионеров летом. Последнее возможно после изменений в законодательство.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время телемарафона.
«На индексацию хватит, несмотря на то, что бюджетный трансферт уменьшен с государственных средств… У нас есть деньги на индексацию, мы ее планируем», — сказала она.
По ее словам, наблюдается положительная тенденция увеличения уплаты единого социального взноса (ЕСВ).
«И здесь нас в очередной раз спасают наши военные, их становится больше. Это люди, которые получают лучшую зарплату, это позволяет эту страховую часть, которая поступает как ЕСВ, увеличивать», — объяснила глава Минсоцполитики.
Жолнович призвала платить ЕСВ в белую, потому что уплата ЕСВ прямо распределяется между пенсионерами и позволяет увеличивать пенсии.
Читайте также

Планы пенсионной реформы

Чиновница также в очередной раз анонсировала пенсионную реформу, которую должна принять Верховная Рада.
«Планируем еще поднять летом пенсию, пересчитав ее с учетом пенсионной реформы, которую сейчас дорабатываем», — сообщила она.
По ее словам, повышение пенсий больше всего коснется тех пенсионеров, которые раньше вышли на пенсию. «Они все получат увеличение. Это будет зависеть от их размера ЕСВ, который они платили, их стажа», — рассказала Жолнович.
Читайте также
Она также отметила, что большие пенсии не будут урезаны. «Никому ничего не снизят. Те, у кого большие пенсии, получат на своем уровне, мы не можем уменьшать», — сообщила глава Минсоцполитики.
Напомним, плановая индексация пенсий предусмотрена законом. Она проходит на 1 марта каждый год. Учитывается инфляция и рост зарплат.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщает Пенсионный Фонд, по состоянию на октябрь в Украине зарегистрировано 10,3 млн пенсионеров, из которых 2,8 млн работают. В Пенсионном Фонде показали в инфографике, сколько пенсионеров получают самую высокую пенсию.

Кто может получить доплату к пенсии

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.