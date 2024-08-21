Украинцев предупредили о возможных задержках на границе с Венгрией — Finance.ua
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Украинцев предупредили о возможных задержках на границе с Венгрией

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Украинцев предупредили о возможных задержках на границе с Венгрией
Украинцев предупредили о возможных задержках на границе с Венгрией
В Государственной пограничной службе Украины предупредили граждан, планирующих пересекать границу с Венгрией через пункт пропуска «Косино», о возможных задержках.
Об этом сообщает Госпогранслужба в своем Telegram-канале.
«С 21 по 26 августа в пункте пропуска „Косино“ будет проведен комплекс работ по замене модульных конструкций, в связи с чем возможно замедление ритмичности его работы», — говорится в сообщении.
Водителей и пассажиров просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Правила пересечения границы во время военного положения

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко напомнил правила пересечения границы для некоторых категорий граждан Украины. В частности, он отметил, что для пересечения границы отдельным условием является наличие у всех мужчин-граждан Украины в возрасте 18−60 лет военно-учетного документа. Он может быть в электронной или бумажной форме.
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Также на вопрос относительно того, изменяются ли с 1 августа правила пересечения границы для женщин-медиков, в частности в контексте обновления ими своих данных, представитель ГПСУ отметил, что ограничения на границе касаются только мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60.
Напомним также, что 19 августа вступили в силу изменения в оформлении паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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