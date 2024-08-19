В Украине внедрили автоматизированную систему таможенного оформления во всех пунктах пропуска на границе — Finance.ua

В Украине внедрили автоматизированную систему таможенного оформления во всех пунктах пропуска на границе Сегодня 09:33 — Казна и Политика

В Украине внедрили автоматизированную систему таможенного оформления во всех пунктах пропуска на границе

В Украине завершено внедрение новой автоматизированной системы таможенного оформления во всех автомобильных пунктах пропуска на государственной границе.

«Это важный этап масштабной цифровой реформы таможни, направленной на оптимизацию процессов, упрощение процедур, экономию времени и снижение затрат для бизнеса. Кроме того, новая система обеспечивает ускорение пересечения границы для граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из ключевых составляющих новой системы стало ее интегрирование с новой автоматизированной системой управления рисками, позволяющей более эффективно выявлять и минимизировать риски, связанные с перемещением товаров через границу. Кроме того, она помогает качественно отрабатывать выявленные риски, обеспечивая высокий уровень контроля и безопасности в пунктах пропуска.

Как сообщалось, Кабинет Министров 2 августа упростил поставку товаров военного назначения через таможенную границу Украины; предусмотрено их беспрепятственное перемещение через все открытые пункты пропуска.

Укрінформ По материалам:

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