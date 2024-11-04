Украинцам за октябрь начислено втрое больше кешбэка, чем в сентябре — Finance.ua

Украинцам за октябрь начислено втрое больше кешбэка, чем в сентябре Сегодня 16:44 — Казна и Политика

Украинцам за октябрь начислено втрое больше кешбэка, чем в сентябре

За октябрь 2024 года украинцы накопили втрое больше Национального кешбэка, чем месяцем ранее. Общая сумма кешбэка, начисленного гражданам за второй месяц действия программы, составляет 125 млн грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Почти вдвое возросло и количество потребителей участников программы. По состоянию на 31 октября уже 3 миллиона граждан открыли 3,2 млн карт Национальный кешбэк.

Выплаты

Выплата средств, накопленных потребителями за октябрь, буде произведена в конце ноября на карту для выплат «Национальный кешбэк».

Как получить

Чтобы получить средства вовремя, нужно активировать эту карту в Дії. Это сделали 1,9 миллиона граждан.

Поэтому тем, кто это еще не сделал, нужно открыть приложение Дія, в разделе Сервисы выбрать Национальный кешбэк и далее активировать свою карту.

Накануне государство произвело выплату кешбэка за сентябрь. Тогда украинцы получили 37,2 млн грн. Выплату за октябрь, которая состоится в конце ноября, получат уже втрое больше украинцев. Планово зачисление кешбэка производится в конце следующего месяца за предыдущий. За исключением выплаты кешбэка за декабрь, который будет перечислен гражданам в феврале 2025 года.

Средства Национального кэшбека не будут облагаться налогом.

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупки украинских товаров, включенных производителями в программу, в магазинах, являющихся участниками программы. К концу октября полторы тысячи производителей включили в программу 300 тысяч местных товаров.

Чтобы понять, за какой товар начисляется кешбэк, можно воспользоваться сканером штрихкодов в Дії. Основные торговые сети также помечают товары с кешбэком на ценниках или иным способом. На дверях магазинов, где начисляют кешбэк, есть обозначение «здесь действует программа «Национальный кешбэк».

Потратить кешбэк можно на оплату различных услуг: коммунальных, медицинских, образовательных, транспортных и многих других. Кроме того, кешбэк можно перечислить на поддержку Вооруженных Сил Украины или приобретение военных облигаций.

Чтобы присоединиться к программе

Открыть карту для выплат Национальный кешбэк в отделении банка или через сайт или банковское приложение. В программе принимают участие ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Клиринговый Дом. Предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с карт, которыми вы обычно совершаете покупки. В приложении «Дія» в разделе «Сервисы» активировать карту «Национальный кешбэк» для выплат.

Если вам срочно нужны деньги, вы можете их получить на карту.

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