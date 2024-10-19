Оплата электроэнергии с помощью «Национального кешбэка»: пошаговая инструкция — Finance.ua
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Оплата электроэнергии с помощью «Национального кешбэка»: пошаговая инструкция

Личные финансы
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Оплата электроэнергии с помощью «Национального кешбэка»: пошаговая инструкция
Оплата электроэнергии с помощью «Национального кешбэка»: пошаговая инструкция
Недавно украинцы получили возможность оплачивать электроэнергию по программе Национальный кешбэк. Теперь вы можете использовать кешбэк, полученный от покупок украинских товаров, для оплаты за свет.
Об этом рассказали в компании YASNO.

Как заплатить за свет кешбэком от покупок в магазине

Для этого нужно заказать в банке карту Национальный кешбэк и добавить ее в приложении «Дія» в соответствующем разделе.
Дальше все будет работать так:
  • вы приобретаете товары украинского производства;
  • оплачиваете их со счетов, выбранных для участия в программе;
  • государство вернет вам 10% кешбэка от стоимости покупок;
  • потратьте эти деньги на оплату света.
Используйте свой кешбэк, когда будете оплачивать свет в приложении YASNO, в личном кабинете или чатботах в вайбере или телеграме.
Для этого выберите способ расчета «Картой» и вводите данные своей карты Национального кешбэка.

Справка Finance.ua:

  • за время бета-тестирования программы, которое длилось со 2 сентября, украинцы выпустили более 2 миллионов карт. Более миллиона людей видят кешбэк в «Дія», а это 73,2 млн грн;
  • выплаты кешбэка будут осуществляться раз в месяц, а именно до 20 числа следующего месяца.

Банковские карты c кешбэком 💳

По материалам:
Finance.ua
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