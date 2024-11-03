Сколько средств получили украинцы по программе «Национальный кешбэк» — Finance.ua

Сколько средств получили украинцы по программе «Национальный кешбэк»
Государство выполнило первые выплаты по программе «Национальный кешбэк», в рамках которой 646 378 украинцев получили 37,2 млн грн за приобретение украинских товаров в сентябре.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
По словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, примерно 10% получателей средств — это люди постарше, в возрасте 60+.
Средства, полученные через программу, могут быть использованы, в частности, для оплаты коммунальных услуг.
Среди получателей максимальные суммы кешбэка получили 97 человек:
- 77 граждан получили более 1000 грн;
- 15 — более 2000 грн;
- пятеро получили максимальную выплату в размере 3000 грн.
В каких магазинах совершили больше всего покупок
Согласно информации министерства, больше всего покупок с кешбэком в сентябре украинцы совершили в сетях «АТБ», «Сильпо», «Фора», «Аврора», Novus, Varus, «Велмарт» и «Траш!».
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«По состоянию на 28 октября к программе присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Более 1,5 млн пользователей активировали в „Дії“ карты для выплат», — отметили в министерстве.
В Министерстве экономики также сообщили, что общая сумма начисленного кешбэка за октябрь составляет 104,6 млн грн, что почти втрое превышает начисление за сентябрь.
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