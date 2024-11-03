Сколько средств получили украинцы по программе «Национальный кешбэк» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько средств получили украинцы по программе «Национальный кешбэк»

Казна и Политика
27
Сколько средств получили украинцы по программе «Национальный кешбэк»
Сколько средств получили украинцы по программе «Национальный кешбэк»
Государство выполнило первые выплаты по программе «Национальный кешбэк», в рамках которой 646 378 украинцев получили 37,2 млн грн за приобретение украинских товаров в сентябре.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
По словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, примерно 10% получателей средств — это люди постарше, в возрасте 60+.
Читайте также
Средства, полученные через программу, могут быть использованы, в частности, для оплаты коммунальных услуг.
Среди получателей максимальные суммы кешбэка получили 97 человек:
  • 77 граждан получили более 1000 грн;
  • 15 — более 2000 грн;
  • пятеро получили максимальную выплату в размере 3000 грн.

В каких магазинах совершили больше всего покупок

Согласно информации министерства, больше всего покупок с кешбэком в сентябре украинцы совершили в сетях «АТБ», «Сильпо», «Фора», «Аврора», Novus, Varus, «Велмарт» и «Траш!».
Читайте также
«По состоянию на 28 октября к программе присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Более 1,5 млн пользователей активировали в „Дії“ карты для выплат», — отметили в министерстве.
В Министерстве экономики также сообщили, что общая сумма начисленного кешбэка за октябрь составляет 104,6 млн грн, что почти втрое превышает начисление за сентябрь.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.