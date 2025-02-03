Украинцам выплачивают деньги вместо отпусков: кто в списке — Finance.ua
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Украинцам выплачивают деньги вместо отпусков: кто в списке

Личные финансы
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Украинцам выплачивают деньги вместо отпусков: кто в списке
Украинцам выплачивают деньги вместо отпусков: кто в списке
Украинские работники имеют право на компенсацию ежегодных неиспользованных отпусков. Расчет и выплата ежегодного отпуска возможны без факта увольнения с работы.
Особенности таких случаев прописаны в законе № 504 «Об отпусках», а также в ст. 83 Кодекса законов о труде Украины.

Правила компенсации ежегодных неиспользованных отпусков

По закону речь идет о возмещении именно ежегодных неиспользованных отпусков, а не других, например социальных.
Однако применяется требование относительно минимальной продолжительности ежегодного отпуска — 24 календарных дня. То есть компенсация будет только у тех работников, у которых дольше ежегодный основной отпуск или которым положен ежегодный дополнительный отпуск.
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При условии, что работник имеет право на ежегодный отпуск стандартного срока (24 к. дней), получит компенсацию отпуска в единственном случае — при увольнении. В таких условиях человек может перед увольнением уйти в отпуск на все дни, получив отпускные, или уволиться и получить денежную компенсацию.
Однако в обычной ситуации заменить ежегодный отпуск компенсацией разрешается только частично. Полностью накопившиеся дни отпуска, в частности отпуска «на детей», можно получить исключительно в случае увольнения.
Таким образом, начисляется компенсация за ежегодный отпуск без увольнения, если:
  • было использовано в течение года не менее 24 календарных дней ежегодного отпуска (основного/дополнительного);
  • если компенсация является собственным желанием работника, то есть от него есть заявление и работодатель заставить не имеет права;
  • если работнику не менее 18 лет.

Кто сможет получить компенсации

На компенсации за ежегодные удлиненные и дополнительные отпуска имеют право следующие категории работников:
  • педагоги, научные и научно-педагогические работники — ежегодный отпуск 56 календарных дней;
  • лица с инвалидностью третьей группы — ежегодный отпуск 26 календарных дней;
  • лица в возрасте до 18 лет — 31 календарный день;
  • работники с вредными и тяжелыми условиями труда — дополнительный ежегодный отпуск до 35 календарных дней;
  • работники, имеющие особый характер труда (ненормированная работа) — до 7 календарных дней;
  • госслужащие — 30 календарных дней;
  • аттестованные прокуроры, судьи, должностные лица органов местного самоуправления — дополнительные отпуска по правилам спецзаконов.
По материалам:
Novyny.live
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