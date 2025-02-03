Украинцам выплачивают деньги вместо отпусков: кто в списке — Finance.ua

Украинцам выплачивают деньги вместо отпусков: кто в списке Сегодня 09:46 — Личные финансы

Украинцам выплачивают деньги вместо отпусков: кто в списке

Украинские работники имеют право на компенсацию ежегодных неиспользованных отпусков. Расчет и выплата ежегодного отпуска возможны без факта увольнения с работы.

Особенности таких случаев прописаны в законе № 504 «Об отпусках», а также в ст. 83 Кодекса законов о труде Украины.

Правила компенсации ежегодных неиспользованных отпусков

По закону речь идет о возмещении именно ежегодных неиспользованных отпусков, а не других, например социальных.

Однако применяется требование относительно минимальной продолжительности ежегодного отпуска — 24 календарных дня. То есть компенсация будет только у тех работников, у которых дольше ежегодный основной отпуск или которым положен ежегодный дополнительный отпуск.

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При условии, что работник имеет право на ежегодный отпуск стандартного срока (24 к. дней), получит компенсацию отпуска в единственном случае — при увольнении. В таких условиях человек может перед увольнением уйти в отпуск на все дни, получив отпускные, или уволиться и получить денежную компенсацию.

Однако в обычной ситуации заменить ежегодный отпуск компенсацией разрешается только частично. Полностью накопившиеся дни отпуска, в частности отпуска «на детей», можно получить исключительно в случае увольнения.

Таким образом, начисляется компенсация за ежегодный отпуск без увольнения, если:

было использовано в течение года не менее 24 календарных дней ежегодного отпуска (основного/дополнительного);

если компенсация является собственным желанием работника, то есть от него есть заявление и работодатель заставить не имеет права;

если работнику не менее 18 лет.

Кто сможет получить компенсации

На компенсации за ежегодные удлиненные и дополнительные отпуска имеют право следующие категории работников:

педагоги, научные и научно-педагогические работники — ежегодный отпуск 56 календарных дней;

лица с инвалидностью третьей группы — ежегодный отпуск 26 календарных дней;

лица в возрасте до 18 лет — 31 календарный день;

работники с вредными и тяжелыми условиями труда — дополнительный ежегодный отпуск до 35 календарных дней;

работники, имеющие особый характер труда (ненормированная работа) — до 7 календарных дней;

госслужащие — 30 календарных дней;

аттестованные прокуроры, судьи, должностные лица органов местного самоуправления — дополнительные отпуска по правилам спецзаконов.

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