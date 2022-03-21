Украинцам разрешили вносить на карты более 400 тыс. грн наличными без проверок — Finance.ua

Украинцам разрешили вносить на карты более 400 тыс. грн наличными без проверок

Сегодня 17:00 — Личные финансы

Украинцам разрешили вносить на карты более 400 тыс. грн наличными без проверок

В период действия военного положения украинцам разрешили вносить деньги на банковские счета без применения финансового мониторинга. Это правило распространится на суммы 400 тыс. грн.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Однако, по его словам, если есть подозрения, что средства связаны с финансированием терроризма, банк может заморозить счет.

Верховная Рада изменила правила финансового мониторинга на период военного положения:

банк не принимает меры для установления источников происхождения средств при их внесении клиентом — физическим лицом в наличной форме на его текущий счет в размере, равном или превышающем 400 тыс. грн, в случае если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующие документы или сведения;

в случае наличия подозрения, внесенные клиентом банка — физическим лицом наличные средства являются активами, связанными с терроризмом и их финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием, банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента — физического лица, заморозить эти активы и немедленно уведомить Службу безопасности Украины в установленном законодательством порядке. Банк обязан разморозить активы не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от СБУ в установленном законодательством порядке информации о том, что подозрение банка не подтвердилось.

Банк после прекращения или отмены военного положения или состояния войны:

имеет право проводить расходные операции по текущим счетам клиентов — физических лиц со средствами, внесенными ими в наличной форме, после принятия мер по установлению источников происхождения таких средств;

обязан в течение 30 дней после прекращения или отмены военного положения или состояния войны предоставить специально уполномоченному органу информацию о замороженных активах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью