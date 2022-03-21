Украинцам разрешили вносить на карты более 400 тыс. грн наличными без проверок — Finance.ua

Однако, по его словам, если есть подозрения, что средства связаны с финансированием терроризма, банк может заморозить счет.
Верховная Рада изменила правила финансового мониторинга на период военного положения:
банк не принимает меры для установления источников происхождения средств при их внесении клиентом — физическим лицом в наличной форме на его текущий счет в размере, равном или превышающем 400 тыс. грн, в случае если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующие документы или сведения;
в случае наличия подозрения, внесенные клиентом банка — физическим лицом наличные средства являются активами, связанными с терроризмом и их финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием, банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента — физического лица, заморозить эти активы и немедленно уведомить Службу безопасности Украины в установленном законодательством порядке. Банк обязан разморозить активы не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от СБУ в установленном законодательством порядке информации о том, что подозрение банка не подтвердилось.
Банк после прекращения или отмены военного положения или состояния войны:
имеет право проводить расходные операции по текущим счетам клиентов — физических лиц со средствами, внесенными ими в наличной форме, после принятия мер по установлению источников происхождения таких средств;
обязан в течение 30 дней после прекращения или отмены военного положения или состояния войны предоставить специально уполномоченному органу информацию о замороженных активах.