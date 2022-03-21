Деньги, работа, жилье: правительство начало масштабную программу помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома — Finance.ua

Деньги, работа, жилье: правительство начало масштабную программу помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома

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Деньги, работа, жилье: правительство начало масштабную программу помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную программу помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за боевых действий. Правительство сегодня эту программу реализует.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Все три программы уже утверждены Правительством Украины. Их реализация начинается уже сегодня, 21 марта, с регистрации временных переселенцев территориальными общинами и ЦПАУ. С 30 марта заработает регистрация через Дію», — сообщил Шмыгаль.

Деньги. Государство без лишних бумаг выплатит каждому переселенцу в Украине минимальную денежную ежемесячную помощь в сумме 2 тысяч гривен через Дію на карту в банке. Всем, кто переехал из районов активных боевых действий.

Также 3 тысячи гривен будут выплачены на каждого ребенка, который в результате вынужденно переехал в более безопасные регионы.

Работа. Начинается программа трудоустройства всех переселенцев. Для этого государство начинает выплаты тем работодателям, которые принимают на работу переселенцев из пострадавших регионов. 6500 гривен за каждого трудоустроенного. Эти средства работодатели будут тратить на оплату труда таких работников.

Жилье. Неделю назад Правительство уже приняло решение о механизме компенсации коммунальных расходов общинам, предоставляющим бесплатное убежище переселенцам в школах, детсадах, домах культуры и коммунальных учреждениях.

Теперь эта программа дополнена тем, чтобы компенсацию за коммунальные платежи также получали семьи, принимающие переселенцев у себя дома.

Все те, кто откликнулся на беду, бесплатно приютил переселенцев, будут получать 450 грн в месяц за каждого, кому помогли, на компенсацию коммунальных услуг.

«После войны мы все отстроим. Каждый дом, каждую квартиру, каждое сооружение. И все смогут вернуться домой. Но каждый из тех, кто сегодня нашел убежище, работу и все необходимое для жизни в это непростое время, навсегда оставит в своем сердце память и благодарность гостеприимным общинам и людям», — подытожил премьер.

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