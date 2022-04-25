Украинцам рассказали, что будет с ценами на недвижимость после окончания войны — Finance.ua
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Украинцам рассказали, что будет с ценами на недвижимость после окончания войны

Сегодня 12:03Недвижимость
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Украинцам рассказали, что будет с ценами на недвижимость после окончания войныУкраинцам рассказали, что будет с ценами на недвижимость после окончания войны, freepik.com
Через несколько месяцев после окончания войны в Украине рынок недвижимости найдет баланс между спросом и предложением. После этого цены на «первичке» начнут расти примерно на 1% в месяц, годовое подорожание составит около 12%.
Как пишет UBR.ua, такой прогноз высказал специалист по рынку недвижимости Михаил Артюхов.
В свою очередь президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрий Пита говорит, что фактически замороженный рынок первичного жилья начнет приходить в себя после возобновления работы Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
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После этого, прогнозирует он, средняя стоимость первичного жилья в западных регионах Украины может увеличиться на 5-10% от довоенного уровня — этому поспособствует приток переселенцев из других регионов государства, а также дефицит предложения на местном рынке.
Рынок по всей стране, говорит Артюхов, начнет восстанавливаться не после открытия Госреестра, а непосредственно когда закончатся боевые действия.
По его прогнозу, в первые три месяца сделки будут характеризоваться разбалансировкой между ценой предложения и возможностями потенциальных покупателей — к этому приведет увеличение доли тех, кто участвует непосредственно в переговорах владельцев недвижимости, а не профессиональных специалистов. Уже после того как участники рынка придут к балансу между спросом и предложением, цена на жилье начнет увеличиваться на 1% в месяц, прогнозирует Артюхов. При этом он считает, что до довоенного уровня стоимость жилья вряд ли вернется через год.

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По материалам: УНІАН
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