Украинцам предлагают копить на пенсию самостоятельно, средства можно будет передать по наследству — Finance.ua

Украинцам предлагают копить на пенсию самостоятельно, средства можно будет передать по наследству Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Украинцам предлагают копить на пенсию самостоятельно, средства можно будет передать по наследству

Украинское правительство готовит законопроект по внедрению накопительной пенсионной системы, которая должна дополнить действующую солидарную модель. Документ в ближайшее время будет внесен в Верховную Раду.

Как пояснил народный депутат от фракции «Слуга Народа» Алексей Леонов, ныне действующая система предусматривает, что работающие граждане платят взносы в Пенсионный фонд, из которого выплачиваются пенсии.

«Что касается пенсионной реформы в целом и вопроса пенсии, у нас на сегодняшний день работает солидарная система. Это, как говорится, общий котел, когда люди работают, отчисляют свои пенсионные сборы в Пенсионный фонд и затем накопленные деньги распределяют между всеми пенсионерами», — объяснил Леонов.

По его словам, для стабильной работы солидарной системы необходим рост экономики и количества рабочих мест. Он также отметил, что значительная часть социальных выплат сейчас зависит от финансовой помощи международных партнеров.

Читайте также Когда заработает накопительная пенсионная система — Кабмин ответил

«Что нужно сделать сегодня? Действительно, у нас самая маленькая пенсия в Европе. Для того чтобы солидарная система работала в полной мере, нам нужно работать над экономическим положением в стране и делать больше рабочих мест, для того чтобы уплачивалось больше сбора. На сегодняшний день каждая 6-я гривна от финансовой поддержки наших партнеров идет именно на обеспечение социальных выплат. Может ли Украина иметь какие-то проблемы, если наши партнеры прекратят нас финансировать и помогать? Конечно, и это будет очень тяжело», — заметил нардеп.

Новая накопительная система предусматривает создание персональных счетов для граждан до 55 лет, на которые будут поступать пенсионные взносы. Через три года после старта системы человек сможет использовать средства со своего счета, а накопления можно будет передавать по наследству.

Читайте также Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине — Новак

«Над чем сегодня работает Верховная Рада и правительство? Верховная Рада работает над накопительной системой. Что такое накопительная система? То есть человек до 55 лет работает и открывается для него в государственном фонде накопительный счет, на который перечисляются деньги. Через три года этот человек может полностью использовать этот счет. Этот счет может переходить по наследству. В ближайшее время правительство должно предложить Верховной Раде на рассмотрение такой вариант поддержки солидарной системы пенсионного начисления», — дополнил Леонов.

Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.