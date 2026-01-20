Украинца заставили вернуть 83 тысячи долларов соцпособия в Швейцарии
Беженец из Украины должен вернуть 67 000 франков (83 000 долларов) социального пособия, поскольку суд в Швейцарии признал его образ жизни несоответствующим.
Об этом сообщило издание 24heures.
Украинец прибыл в Швейцарию летом 2022 года и стал получать социальное пособие. Однако административное расследование выявило, что беженец владел Porsche Cayenne стоимостью около 37 500 франков (47 000 долларов) и совершил много поездок в Европу. В частности, украинец ездил в Австрию, Францию, Италию, Германию, Португалию, Бельгию и Люксембург, где тратил значительные средства, что подкреплено многочисленными платежами на счетах, особенно в евро.
«Для Суда административного и публичного права (CDAP) образ жизни мужчины „не связан с финансовыми ресурсами, которые он задекларировал“, что исключает его бедность. Судьи напомнили, что автомобили считаются временным предметом, поскольку беженцы должны соблюдать те же правила, что и другие получатели социального пособия», — говорится в материале.
Кроме того, в суде отметили, что у украинца есть «необходимые ресурсы для удовлетворения своих потребностей».
Не пропускайте важное — присоединяйтесь к каналу Finance.ua в Телеграме .
Поделиться новостью
Также по теме
Украинца заставили вернуть 83 тысячи долларов соцпособия в Швейцарии
«Большая солнечная стена»: Китай начал строить мегаэлектростанцию в пустыне
Италия впервые задержала танкер теневого флота
ТОП-10 лучших городов мира для ночного туризма
Количество просителей убежища в Дании упало до исторического минимума
Зимние направления для цифровых кочевников: где комфортно работать и жить