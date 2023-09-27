Украина завершает выполнение всех рекомендаций ЕС и ждет начала переговоров — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина завершает выполнение всех рекомендаций ЕС и ждет начала переговоров — Шмыгаль

Казна и Политика
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Украина завершает выполнение всех рекомендаций ЕС и ждет начала переговоров — Шмыгаль
Украина завершает выполнение всех рекомендаций ЕС и ждет начала переговоров — Шмыгаль
Украина уже завершает «выполнение всех рекомендаций Евросоюза» на правительственном уровне, что нужно для начала переговоров по вступлению в ЕС, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 сентября.
Он сообщил о принятии государственной целевой программы «Единство в разнообразии», цель которой — «создание условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов».
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По словам премьера, после утверждения программы можно говорить, что на правительственном уровне Украина полностью завершит выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии, а именно:
  1. Стартовала реформа Конституционного суда. Украина работает в постоянных консультациях с Венецианской комиссией.
  2. Перезагружен Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей.
  3. Усиливается институциональная способность и независимость антикоррупционных органов. Один из последних примеров — это правительственный законопроект о повышении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Так, за последнее время были избраны новые руководители НАБУ и САП на открытых конкурсах. Группа государств против коррупции (GRECO) отметила существенный прогресс Украины в вопросах предотвращения коррупции.
  4. Кабмин наработал нормативно-правовую базу по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов FATF.
  5. Украина выполнила рекомендации Венецианской комиссии по имплементации антиолигархического закона.
  6. Заработало законодательство о медиа и рекламе.
  7. Для выполнения нового закона о национальных меньшинствах разработаны необходимые подзаконные акты.
К тому же, по словам Шмыгаля, Кабмин провел так называемый «селф-скрининг» — «было проанализировано 28 тысяч актов права ЕС на предмет их имплементации в правовое поле Украины».
«Ожидаем, что в октябре Украина получит положительную оценку в рамках Отчета по пакету расширения Евросоюза. А потом будет голосование Европейского совета, которое откроет путь к переговорам о вступлении нашей страны в ЕС», — добавил Шмыгаль.
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Ранее в этом месяце в интервью изданию Bloomberg президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина достигает «значительного прогресса» в проведении реформ, необходимых для ее вступления в Евросоюз.
Она выразила уверенность в том, что Украина «в конце концов добьется успеха» в своей заявке на членство в ЕС.
В августе президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен сделать «смелый шаг» и принять новых членов до 2030 года.
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В настоящее время восемь стран имеют официальный статус кандидатов в Евросоюз — Сербия, Черногория, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Молдова, Украина и Турция, хотя переговоры с Анкарой продолжаются годами. Грузия и Косово являются потенциальными кандидатами на членство.
Украина почти сразу после начала масштабного российского вторжения подала заявку на вступление в Евросоюз. Ее примеру последовали также Грузия и Молдова.
В июне 2022 года Европейский совет принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Такое же решение лидеры ЕС приняли и по Молдове.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Радіо Свобода
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