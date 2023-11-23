Украина запустила новую электронную очередь для консульских услуг за рубежом — Finance.ua

Украина запустила новую электронную очередь для консульских услуг за рубежом
МИД Украины и ЕРАМ Украина ввели новую систему электронной очереди на прием в консульство, которая требует идентификации пользователя через платформу id.gov.ua для предотвращения мошенничества.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Сервис „Е-Черга“ является входной точкой доступа к консульским услугам. Вопросы доступности свободных слотов, безопасности работы системы и случаи кибермошенничества — ключевые и взаимосвязанные вызовы работы сервиса в последние годы. Верим, что усиление мер безопасности на этапе идентификации помогут решить эту проблематику, а оптимизация интерфейса обеспечит более комфортную регистрацию для получения государственных услуг в консульских учреждениях», — комментирует руководитель Управления цифровой трансформации МИД Алексей Гладков.
Основное новшество коснулось механизма авторизации во время записи в Е-Чергу. Теперь для этого необходимо пройти идентификацию пользователя через платформу id.gov.ua с помощью электронных подписей (на файловом, облачном или других защищенных носителях), Дія.Підпис или BankID НБУ.
Введенные изменения имеют целью предотвратить потенциальные мошеннические действия при записи на получение консульских услуг.
С подробной инструкцией по новой системе авторизации в Е-Черга можно ознакомиться на сайте МИД по ссылке.
Кроме изменения в авторизации доступа к сервису, пользователи получили обновленный личный кабинет и возможность записаться в онлайн-очереди ожидания при отсутствии свободных слотов для записи на нужное время или дату. Информирование о появлении свободного слота возможно через e-mail пользователя.
Была также проведена полная проверка системы безопасности и введены соответствующие обновления внешнего портала E-Черги, а также системы сервисов для консульств.
Кроме того, теперь портал адаптирован для мобильных устройств и планшетов, имеет локализацию на английском.
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