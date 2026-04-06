Украина запускает международный поезд Киев — Варна: когда появится маршрут
В Украине планируют запустить новый международный железнодорожный маршрут Киев-Варна, который будет проходить через Львов, Черновцы, румынские Сучаву и Бухарест.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
По результатам переговоров с иностранными партнерами уже достигнуты конкретные договоренности относительно маршрута и графика движения поезда, согласованных в наиболее выгодной для Украины конфигурации.
«Запуск прямого железнодорожного сообщения с Болгарией — это не только о комфорте путешествий. Это о новых возможностях для мобильности украинцев, усилении экономических и гуманитарных связей со странами ЕС и эффективной международной логистике даже в условиях войны», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Цель Минразвития — запустить новое международное железнодорожное сообщение уже на летний сезон.
Маршрут
Маршрут будет проходить через Киев, Львов, Черновцы, Сучаву и Бухарест в Варну.
«Такое решение важно как с точки зрения логистики, так и с учетом удобства для пассажиров», — отмечают в министерстве.
Ориентировочное время в пути составит менее 30 часов. Окончательное время будет подтверждено после прохождения тестового поезда.
Тарифная политика
Отдельным важным предметом переговоров остается тарифная политика. Румынская сторона предварительно согласовала включение маршрута в механизм PSO (Public Service Obligation), открывающий возможность снижения стоимости билетов. Переговоры по этому вопросу продолжаются.
Следующими шагами станут финализация тарифного решения и прохождение тестового поезда, который позволит определить все технические нюансы маршрута.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Украина и Болгария работают над запуском пассажирского железнодорожного сообщения через Румынию.
