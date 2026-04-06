Украина запускает международный поезд Киев — Варна: когда появится маршрут

Запустить новое международное железнодорожное сообщение планируют уже на летний сезон

В Украине планируют запустить новый международный железнодорожный маршрут Киев-Варна, который будет проходить через Львов, Черновцы, румынские Сучаву и Бухарест.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

По результатам переговоров с иностранными партнерами уже достигнуты конкретные договоренности относительно маршрута и графика движения поезда, согласованных в наиболее выгодной для Украины конфигурации.

«Запуск прямого железнодорожного сообщения с Болгарией — это не только о комфорте путешествий. Это о новых возможностях для мобильности украинцев, усилении экономических и гуманитарных связей со странами ЕС и эффективной международной логистике даже в условиях войны», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Цель Минразвития — запустить новое международное железнодорожное сообщение уже на летний сезон.

Маршрут

Маршрут будет проходить через Киев, Львов, Черновцы, Сучаву и Бухарест в Варну.

«Такое решение важно как с точки зрения логистики, так и с учетом удобства для пассажиров», — отмечают в министерстве.

Ориентировочное время в пути составит менее 30 часов. Окончательное время будет подтверждено после прохождения тестового поезда.

Тарифная политика

Отдельным важным предметом переговоров остается тарифная политика. Румынская сторона предварительно согласовала включение маршрута в механизм PSO (Public Service Obligation), открывающий возможность снижения стоимости билетов. Переговоры по этому вопросу продолжаются.

Следующими шагами станут финализация тарифного решения и прохождение тестового поезда, который позволит определить все технические нюансы маршрута.

