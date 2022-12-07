Украина запускает электронную очередь для грузовиков на границе с Польшей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина запускает электронную очередь для грузовиков на границе с Польшей

Казна и Политика
20
Украина запускает электронную очередь для грузовиков на границе с Польшей
Украина запускает электронную очередь для грузовиков на границе с Польшей
12 декабря на международном автомобильном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей начнет работу электронная очередь пересечения границы для грузовиков — єЧерга.
Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, система будет бесплатной и позволит снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе.
Ключевая задача системы — рассчитать ориентировочное время пересечения границы.
С учетом прогнозируемой даты и времени прибытия на пункт пропуска перевозчик сможет эффективно планировать рейс.
Читайте также
Ягодин-Дорогуск считается одним из самых загруженных пунктов. По состоянию на 9.00 5 декабря 2022 года очередь грузовиков на выезд из Украины составляла 710 транспортных средств (12 км).
В сентябре на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск образовались очереди грузовиков с украинской стороны, которые в отдельных случаях достигали 45 км. Водители жили на обочине вблизи пунктов пропуска в ужасных условиях по неделе и больше, теряя при этом доход.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
ТСН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.