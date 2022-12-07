Украина запускает электронную очередь для грузовиков на границе с Польшей — Finance.ua

Украина запускает электронную очередь для грузовиков на границе с Польшей Сегодня 07:45 — Казна и Политика

Украина запускает электронную очередь для грузовиков на границе с Польшей

12 декабря на международном автомобильном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей начнет работу электронная очередь пересечения границы для грузовиков — єЧерга.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры , система будет бесплатной и позволит снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе.

Ключевая задача системы — рассчитать ориентировочное время пересечения границы.

С учетом прогнозируемой даты и времени прибытия на пункт пропуска перевозчик сможет эффективно планировать рейс.

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Ягодин-Дорогуск считается одним из самых загруженных пунктов. По состоянию на 9.00 5 декабря 2022 года очередь грузовиков на выезд из Украины составляла 710 транспортных средств (12 км).

В сентябре на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск образовались очереди грузовиков с украинской стороны, которые в отдельных случаях достигали 45 км. Водители жили на обочине вблизи пунктов пропуска в ужасных условиях по неделе и больше, теряя при этом доход.

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ТСН По материалам:

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