На границе запустили сервис «єЧерга» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На границе запустили сервис «єЧерга»

Казна и Политика
108
В пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» на границе Украины и Польши начали тестировать программное обеспечение проекта «єЧерга».
Об этом сообщает Укртрансбезопасность.
Запуск программы прошел сегодня, 31 октября, в 9:00.
«Водителям, стоящим в голове живой очереди, будет предложено ознакомиться с процедурой регистрации в электронной очереди и попытаться это сделать с помощью инспекторов Укртрансбезопасности», — говорится в сообщении службы.
Как пояснили в ведомстве, тестирование этой программы поможет лучше настроить сервис и учесть пожелания участников рынка перевозок.
«Проезд через пункт пропуска будет проходить в порядке живой очереди. Тестирование системы не повлияет на распределение мест в очереди», — подчеркнули в Укртрансбезопасности.
Напомним, в Мининфраструктуры обещали в октябре запустить электронную очередь на пограничных пунктах пропуска.
В ведомстве объяснили, что система будет предусматривать интеграцию с таможенными базами данных для предварительной приоритизации грузов.
Система самостоятельно сможет управлять потоками грузов в зависимости от группы товаров согласно данным предварительной таможенной декларации.
По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.