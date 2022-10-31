На границе запустили сервис «єЧерга» — Finance.ua

На границе запустили сервис «єЧерга»
В пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» на границе Украины и Польши начали тестировать программное обеспечение проекта «єЧерга».
Об этом сообщает Укртрансбезопасность.
Запуск программы прошел сегодня, 31 октября, в 9:00.
«Водителям, стоящим в голове живой очереди, будет предложено ознакомиться с процедурой регистрации в электронной очереди и попытаться это сделать с помощью инспекторов Укртрансбезопасности», — говорится в сообщении службы.
Как пояснили в ведомстве, тестирование этой программы поможет лучше настроить сервис и учесть пожелания участников рынка перевозок.
«Проезд через пункт пропуска будет проходить в порядке живой очереди. Тестирование системы не повлияет на распределение мест в очереди», — подчеркнули в Укртрансбезопасности.
Напомним, в Мининфраструктуры обещали в октябре запустить электронную очередь на пограничных пунктах пропуска.
В ведомстве объяснили, что система будет предусматривать интеграцию с таможенными базами данных для предварительной приоритизации грузов.
Система самостоятельно сможет управлять потоками грузов в зависимости от группы товаров согласно данным предварительной таможенной декларации.
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