На границе запустили сервис «єЧерга» — Finance.ua

На границе запустили сервис «єЧерга» Сегодня 14:53 — Казна и Политика

В пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» на границе Украины и Польши начали тестировать программное обеспечение проекта «єЧерга».

Об этом сообщает Укртрансбезопасность.

Запуск программы прошел сегодня, 31 октября, в 9:00.

«Водителям, стоящим в голове живой очереди, будет предложено ознакомиться с процедурой регистрации в электронной очереди и попытаться это сделать с помощью инспекторов Укртрансбезопасности», — говорится в сообщении службы.

Как пояснили в ведомстве, тестирование этой программы поможет лучше настроить сервис и учесть пожелания участников рынка перевозок.

«Проезд через пункт пропуска будет проходить в порядке живой очереди. Тестирование системы не повлияет на распределение мест в очереди», — подчеркнули в Укртрансбезопасности.

Напомним, в Мининфраструктуры обещали в октябре запустить электронную очередь на пограничных пунктах пропуска.

В ведомстве объяснили, что система будет предусматривать интеграцию с таможенными базами данных для предварительной приоритизации грузов.

Система самостоятельно сможет управлять потоками грузов в зависимости от группы товаров согласно данным предварительной таможенной декларации.

УБР По материалам:

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