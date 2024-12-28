Украина заняла 58 место среди крупнейших экономик мира — Finance.ua
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Украина заняла 58 место среди крупнейших экономик мира

Казна и Политика
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Украина заняла 58 место среди крупнейших экономик мира
Украина заняла 58 место среди крупнейших экономик мира
Украина заняла 58 позицию в рейтинге мировых экономик по версии британской консалтинговой компании Centre for Economics and Business Research, опубликовавшей свой ежегодный рейтинг World Economic League Table.
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Согласно исследованию, по состоянию на 2024 год ВВП на душу населения Украины с учетом паритета покупательной способности (ППС) оценивается в 19 603 доллара США. Это позволяет классифицировать страну как государство с доходом выше среднего.
Несмотря на вызовы войны, экономика Украины демонстрирует устойчивость. Рост ВВП в 2024 году составил 3,0%, что несколько ниже показателя 2023 года, когда этот показатель достиг 5,3%. В то же время объем ВВП остается на 23,1% ниже, чем в 2019 году, и, по прогнозам, не вернется к этому уровню в ближайшие пять лет.
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В исследовании говорится, что инфляция в 2024 году снизилась до 5,8% (хотя по прогнозу НБУ до конца 2024 года потребительская инфляция достигнет 9,7%), что значительно меньше среднего уровня в 14%, зафиксированного за последнее десятилетие. Однако уровень безработицы, хоть и сократился до 14,2% (на 4,9 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году), все еще остается очень высоким и свидетельствует о значительном торможении экономики.
Государственный долг Украины в 2024 году вырос до 95,6% ВВП по сравнению с 82,3% в 2023 году, что отражает ухудшение государственных финансов. Бюджетный дефицит составил 18,7 процента ВВП. Это создает серьезные финансовые вызовы для страны.
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Прогнозы

Прогнозы относительно экономики Украины на следующие годы указывают на то, что годовые темпы роста ВВП в 2025—2029 годах составят в среднем 4,1%. В период с 2030 по 2039 год средний рост замедлится до 3,7% в год.
В течение следующих 15 лет ожидается постепенное улучшение позиций Украины в мировом рейтинге экономик: с 58-го места в 2024 году до 57-го в 2039 году.
По материалам:
Діло
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