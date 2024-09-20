Украина заняла 5-е место в мире по уровню развития цифровых государственных услуг — Finance.ua
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Украина заняла 5-е место в мире по уровню развития цифровых государственных услуг

Финтех и Карты
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Украина заняла 5-е место в мире по уровню развития цифровых государственных услуг
Украина заняла 5-е место в мире по уровню развития цифровых государственных услуг
Украина вошла в пятерку стран мира по уровню развития цифровых государственных услуг.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Соответствующие результаты показал рейтинг Online Services Index, международного исследования E-Government Development Index, оценивающий 193 страны мира и разрабатываемый ООН.
«Еще в 2018-м мы были на 102-м месте — 97 позиций вверх за 6 лет, цифры говорят сами за себя. Цель Минцифры — построить самое удобное государство в отношении государственных услуг, поэтому все запускаемые Минцифрой сервисы ориентированы на пользователя», — прокомментировал рейтинг Федоров.
Украина заняла 5-е место в мире по уровню развития цифровых государственных услуг
По его словам, цифровизация полностью трансформировала взаимодействие человека и государства. Электронные услуги заменили бумажные и стали неотъемлемой частью жизни украинцев, а у «Дія» уже почти 21 млн пользователей, то есть большинство взрослых украинцев.
«В 2019-м у нас была задача от Президента построить цифровое государство. Сейчас есть конкретные результаты. Первыми приравняли электронные документы к бумажным и четвертыми в Европе запустили цифровые водительские права. Регистрация ФЛП в Украине — самая быстрая во всем мире, всего 4 секунды. Кроме 5-го места по уровню развития цифровых услуг, мы на первом месте по вовлечению граждан в государственные процессы через онлайн. Сейчас наш опыт ценен для всего мира, у нас учатся, нашу „Дію“ хотят интегрировать другие страны. Не останавливаемся — поставил всей команде задачу в 2026 году быть на первом месте в рейтинге», — говорит министр цифровой трансформации.
Напомним, Украина заняла шестое место в мире по уровню принятия криптоактивов в глобальном индексе Chainalysis.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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