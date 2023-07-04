Украина за год экспортировала около 49 миллионов тонн зерна — Finance.ua

Украина за год экспортировала около 49 миллионов тонн зерна Сегодня 06:41 — Казна и Политика

Украина за год экспортировала около 49 миллионов тонн зерна

Украина экспортировала в 2022/2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) 48,996 миллиона тонн зерновых и зернобобовых.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что в 2022/2023 МГ, по состоянию на 30 июня, Украина экспортировала 16,836 млн т пшеницы, 2,704 млн т ячменя, 18 тыс. т ржи и 29,128 млн т кукурузы.

Для сравнения: с июля 2021 года по 29 июня 2022 года Украина экспортировала 48,355 млн т зерновых и зернобобовых в том числе: 18,72 млн т пшеницы, 5,747 млн ​​т ячменя, 161,5 тыс. т ржи и 23,409 млн т кукурузы.

В июне 2023 года из Украины экспортировали 3,658 млн т зерновых и зернобобовых (за 29 дней июня в прошлом году — 1,256 млн т), в том числе 1,338 млн т пшеницы (в июне в прошлом году — 122 тыс. т), 57 тыс. т ячменя (в июне — 31 тыс. т) и 2,257 млн ​​т кукурузы (1,092 млн т). В июне этого года и в июне прошлого года экспорт ржи Украина не производила.

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С начала 2022/2023 М Г Украина экспортировала 153,6 тыс. т муки (в 2021/2022 МГ — 70,7 тыс. т).

Как сообщалось, по данным Минагрополитики, Украина в январе-мае 2023 года экспортировала более 22,5 млн т зерновых, в том числе свыше 14,3 млн т кукурузы, свыше 7,2 млн т пшеницы и более 977 тыс. т ячменя.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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