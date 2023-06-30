Во время войны Украина увеличила экспорт в четыре раза: что и кому продаем — Finance.ua

Во время войны Украина увеличила экспорт в четыре раза: что и кому продаем Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Украине за январь-май удалось экспортировать 9,6 тыс. тонн говядины на сумму 38,1 млн долларов, что соответственно в 3,6 и в 2,6 раза больше, чем в прошлом году.

Как сообщают в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), май стал наиболее результативным, поскольку продано за границу 2,5 тыс. тонн, что на 42% больше, чем в апреле.

Отмечается, что крупнейшими импортерами украинской говядины были Китай — 5,80 тыс. тонн, Узбекистан — 1,04 тыс. тонн, Азербайджан — 1,06 тыс. тонн, Казахстан — 590 тонн.

«С началом полномасштабной войны возможности экспортировать мясо и мясопродукты из Украины сильно усложнились. До войны доля перевозок говядины автомобильным транспортом составляла лишь 22,4% (77,6% экспортировалось морем). Однако даже при таких сложных условиях география поставок не изменилась. Если украинские экспортеры будут продолжать поставки на том же уровне до конца года, то мы сможем приблизиться к объемам 2021 года», — прогнозирует аналитик УКАБ Максим Гопка.

В то же время, как подчеркнули в ассоциации, для украинского рынка говядины важен выход на европейские рынки сбыта, потому что из-за закрытых портов логистика очень дорогостоящая, что не дает отрасли работать эффективно.

Как отмечают в УКАБ со ссылкой на прогноз Европейской комиссии, из-за того что цены на говядину в странах ЕС находятся на высоком уровне, потребление этого вида мяса населением постепенно сокращается, и эта тенденция продолжится в последующие годы. Предполагается, что производство говядины в 2023 году может сократиться на 1,6%, и это будет держать цены стабильно высокими и дальше.

УНІАН По материалам:

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