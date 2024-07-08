Украина выйдет из соглашения СНГ о транзите товаров — Finance.ua

Украина выйдет из соглашения СНГ о транзите товаров Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде выйти из соглашения стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) о порядке транзита товаров и транспортных средств.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

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«Одобрен проект Закона „О выходе из Соглашения о порядке транзита через территории государств-участников Содружества Независимых Государств“. Законопроектом предусмотрено, в связи с полномасштабной вооруженной агрессией рф против Украины и участием в ней рб, полностью нарушающей принципы и нормы международного права, выход Украины из Соглашения о порядке транзита через территории государств-участников Содружества Независимых Государств, которое было заключено 4 июня 1999 г. в Минске и ратифицированного Законом Украины от 22 февраля 2001 г. N 2283-II», — написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 мая подписал указы о выходе Украины из ряда соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

УНН По материалам:

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