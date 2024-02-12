Украина вышла еще из трех соглашений со странами СНГ — Finance.ua

Украина вышла еще из трех соглашений со странами СНГ Сегодня 09:41 — Казна и Политика

Кабинет Министров принял решение о выходе Украины еще из трех международных соглашений с государствами — участниками Содружества Независимых Государств.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Телеграме , передает Укринформ.

«Совершен выход Украины из Соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом, заключенного 14.11.2008 в г. Кишиневе», — проинформировал он.

В то же время правительство во время заседания приняло решение о выходе Украины из Соглашения о принципах и порядке выполнения военных перевозок. Данное соглашение было заключено 15 мая 1992 г. в столице Узбекистана городе Ташкент.

Кроме того, по словам чиновника, был осуществлен выход Украины из Соглашения о профилактике йод-дефицитных состояний среди населения государств-участников Содружества Независимых Государств, которое было подписано в 2001 году в белорусской столице.

Укрінформ По материалам:

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