Украина вышла еще из трех соглашений со странами СНГ — Finance.ua
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Украина вышла еще из трех соглашений со странами СНГ

Казна и Политика
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Кабинет Министров принял решение о выходе Украины еще из трех международных соглашений с государствами — участниками Содружества Независимых Государств.
Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Телеграме, передает Укринформ.
«Совершен выход Украины из Соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом, заключенного 14.11.2008 в г. Кишиневе», — проинформировал он.
В то же время правительство во время заседания приняло решение о выходе Украины из Соглашения о принципах и порядке выполнения военных перевозок. Данное соглашение было заключено 15 мая 1992 г. в столице Узбекистана городе Ташкент.
Кроме того, по словам чиновника, был осуществлен выход Украины из Соглашения о профилактике йод-дефицитных состояний среди населения государств-участников Содружества Независимых Государств, которое было подписано в 2001 году в белорусской столице.
По материалам:
Укрінформ
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