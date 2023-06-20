Украина выполнила 2 из 7 рекомендаций для членства в ЕС — Reuters — Finance.ua

Украина выполнила 2 из 7 рекомендаций для членства в ЕС — Reuters Сегодня 10:31 — Казна и Политика

Украина выполнила 2 из 7 рекомендаций для членства в ЕС — Reuters

Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров по членству в Евросоюзе. Это значительный успех в условиях полномасштабной войны, развязанной россией.

Об этом агентству Reuters сообщили источники, знакомые с отчетом Еврокомиссии, который будет представлен на текущей неделе.

По словам источников, выполненные условия касаются судебной реформы и закона о СМИ.

«Прогресс есть. Отчет будет умеренно положительным. Речь идет не об украшении реальности, а о признании прогресса, например, есть известные антикоррупционные дела», — рассказал информированный источник.

Отмечается, что среди условий, которые Украине еще предстоит выполнить — реформа Конституционного Суда, реформа правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, принятие законов, направленных на обуздание олигархов и защиту прав национальных меньшинств.

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«Что касается реформ, будь стакан наполовину полон, мы бы никогда не использовали негативный тон по отношению к Украине в данный момент. Судебные реформы достигли определенного прогресса, хотя есть еще ключевые меры, которые нужно предпринять. Не все удовлетворительно», — заявил другой собеседник агентства.

Промежуточный отчет о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС, как ожидается, будет представлен общественности в среду. Более полная официальная оценка появится в октябре.

Справка Finance.ua:

в начале марта 2022 года Украина подала официальную заявку на вступление в Европейский Союз. Европейский Совет проанализировал соответствие Украины базовым критериям и в июне того же года предоставил Украине формальный статус кандидата на членство;

при этом Еврокомиссия выдвинула семь рекомендаций, выполнение которых является необходимым условием принятия Украины в ЕС. В феврале 2023 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила, что пока Киев успешно продвигается по пути выполнения этих рекомендаций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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