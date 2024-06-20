Украина впервые закупила автогаз у Ливии — Finance.ua
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Украина впервые закупила автогаз у Ливии

Энергетика
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На украинском рынке впервые появился сжиженный газ из Ливии. Импортером ливийского продукта стала одесская компания «Данкор Трейд».
Об этом сообщает отраслевое издание Enkorr со ссылкой на данные «Консалтинговой группы «А-95».
Отмечается, что согласно данным Консалтинговой группы «А-95», 15 июня в Украине было растаможено 2,55 тыс. тонн газа ливийского происхождения.
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Сервисы по отслеживанию движения судов свидетельствуют, что 12 июня партия газа из ливийского порта «Меллитах» была доставлена ​​судном Orinda на один из дунайских терминалов.
Производителем пропана и бутана указана компания Mellitah Oil & Gas BV
Как пишет издание Enkorr, в структуре происхождения украинского импорта сжиженный газ из стран северной Африки занимает достаточно большую долю.
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Так, в мае объемы поставок египетского и алжирского LPG в Украину составили 22,5 тыс. тонн или 27% от общего импорта.
Кроме того, в апреле на украинский рынок также поставлялся сжиженный газ из Туниса.
Главными поставщиками североафриканского газа в Украину являются румынские компании.
По материалам:
Діло
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