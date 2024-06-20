Украина впервые закупила автогаз у Ливии — Finance.ua

Украина впервые закупила автогаз у Ливии Сегодня 19:15 — Энергетика

На украинском рынке впервые появился сжиженный газ из Ливии. Импортером ливийского продукта стала одесская компания «Данкор Трейд».

Об этом сообщает отраслевое издание Enkorr со ссылкой на данные «Консалтинговой группы «А-95».

Отмечается, что согласно данным Консалтинговой группы «А-95», 15 июня в Украине было растаможено 2,55 тыс. тонн газа ливийского происхождения.

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Сервисы по отслеживанию движения судов свидетельствуют, что 12 июня партия газа из ливийского порта «Меллитах» была доставлена ​​судном Orinda на один из дунайских терминалов.

Производителем пропана и бутана указана компания Mellitah Oil & Gas BV

Как пишет издание Enkorr, в структуре происхождения украинского импорта сжиженный газ из стран северной Африки занимает достаточно большую долю.

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Так, в мае объемы поставок египетского и алжирского LPG в Украину составили 22,5 тыс. тонн или 27% от общего импорта.

Кроме того, в апреле на украинский рынок также поставлялся сжиженный газ из Туниса.

Главными поставщиками североафриканского газа в Украину являются румынские компании.

Діло По материалам:

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