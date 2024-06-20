Украина впервые с начала полномасштабного вторжения россии возобновляет паромное сообщение с Грузией — Finance.ua

Украина впервые с начала полномасштабного вторжения россии возобновляет паромное сообщение с Грузией
В Украине возобновляют паромное сообщение Черноморск — Батуми (Грузия), которое остановили из-за полномасштабного вторжения рф.
Расписание рейсов было опубликовано на сайте компании-перевозчика Ukrferry.
Первый рейс из Черноморска в Батуми запланирован на 9 июля. Время в пути составит около 60 часов.
На маршруте будет курсировать автомобильно-железнодорожный/пассажирский паром Kaunas немецкого производства.
Паром может разместить 250 пассажиров. Доступны каюты классов люкс, полулюкс, двухместные и трехместные каюты. Присутствующие могут воспользоваться рестораном, баром, салоном отдыха, салоном с видео и спутниковым телевидением и детским уголком.
Грузовые палубы могут одновременно принимать на борт 49 универсальных железнодорожных вагонов и 50 большегрузных автомобилей.
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