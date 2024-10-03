Украина впервые получит льготное финансирование от Республики Корея на $100 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина впервые получит льготное финансирование от Республики Корея на $100 млн

14
Украина впервые получит льготное финансирование от Республики Корея на $100 млн
Украина впервые получит льготное финансирование от Республики Корея на $100 млн, mof.gov.ua
Между Министерством финансов Украины и Экспортно-импортным банком Кореи подписан кредитный договор о привлечении 100 млн долларов США. Привлечение средств станет первой финансовой поддержкой, поступающей в госбюджет Украины от Республики Корея.
Об этом говорится в сообщении Минздрава.
  • Кредит привлекается сроком в 20 лет, процентная ставка — 1,0% годовых.
  • Льготный период составляет 5 лет со дня подписания кредитного договора.

Куда направят средства

Отметим, что 100 млн долларов США будут предоставлены для поддержки бюджетных потребностей Украины в рамках параллельного софинансирования проекта Всемирного банка «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL Ukraine). Таким образом, правительство Кореи предоставит кредит за выполнение показателей результативности в рамках реализации проекта «HEAL Ukraine».
Читайте также
Для оценки эффективности реализации проекта определены пять характеристик результативности (Performance Based Conditions либо PBC). Это показатели, которые дают оценку планированию, организации и управлению ресурсами в целях успешного достижения целей. После верификации Всемирный банк подтверждает выполнение PBC-показателей, что позволяет привлекать денежные средства в общий фонд государственного бюджета Украины.
В рамках проекта «HEAL Ukraine» за выполнение показателей результативности в общий фонд госбюджета уже привлечено около 136 млн долларов США.
Напомним, что в апреле 2024 года между правительствами Украины и Республики Корея было подписано соглашение, которое позволяет Украине привлекать кредиты на сумму до 2,1 млрд долларов США в течение 2024−2029 годов.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.