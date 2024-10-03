Украина впервые получит льготное финансирование от Республики Корея на $100 млн — Finance.ua

Украина впервые получит льготное финансирование от Республики Корея на $100 млн Сегодня 11:47

Украина впервые получит льготное финансирование от Республики Корея на $100 млн, mof.gov.ua

Между Министерством финансов Украины и Экспортно-импортным банком Кореи подписан кредитный договор о привлечении 100 млн долларов США. Привлечение средств станет первой финансовой поддержкой, поступающей в госбюджет Украины от Республики Корея.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Кредит привлекается сроком в 20 лет, процентная ставка — 1,0% годовых.

Льготный период составляет 5 лет со дня подписания кредитного договора.

Куда направят средства

Отметим, что 100 млн долларов США будут предоставлены для поддержки бюджетных потребностей Украины в рамках параллельного софинансирования проекта Всемирного банка «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL Ukraine). Таким образом, правительство Кореи предоставит кредит за выполнение показателей результативности в рамках реализации проекта «HEAL Ukraine».

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Для оценки эффективности реализации проекта определены пять характеристик результативности (Performance Based Conditions либо PBC). Это показатели, которые дают оценку планированию, организации и управлению ресурсами в целях успешного достижения целей. После верификации Всемирный банк подтверждает выполнение PBC-показателей, что позволяет привлекать денежные средства в общий фонд государственного бюджета Украины.

В рамках проекта «HEAL Ukraine» за выполнение показателей результативности в общий фонд госбюджета уже привлечено около 136 млн долларов США.

Напомним, что в апреле 2024 года между правительствами Украины и Республики Корея было подписано соглашение, которое позволяет Украине привлекать кредиты на сумму до 2,1 млрд долларов США в течение 2024−2029 годов.

Українські Новини По материалам:

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