Украина впервые получит льготное финансирование от Республики Корея на $100 млн — Finance.ua

Украина впервые получит льготное финансирование от Республики Корея на $100 млн
Между Министерством финансов Украины и Экспортно-импортным банком Кореи подписан кредитный договор о привлечении 100 млн долларов США. Привлечение средств станет первой финансовой поддержкой, поступающей в госбюджет Украины от Республики Корея.
Об этом говорится в сообщении Минздрава.
- Кредит привлекается сроком в 20 лет, процентная ставка — 1,0% годовых.
- Льготный период составляет 5 лет со дня подписания кредитного договора.
Куда направят средства
Отметим, что 100 млн долларов США будут предоставлены для поддержки бюджетных потребностей Украины в рамках параллельного софинансирования проекта Всемирного банка «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL Ukraine). Таким образом, правительство Кореи предоставит кредит за выполнение показателей результативности в рамках реализации проекта «HEAL Ukraine».
Для оценки эффективности реализации проекта определены пять характеристик результативности (Performance Based Conditions либо PBC). Это показатели, которые дают оценку планированию, организации и управлению ресурсами в целях успешного достижения целей. После верификации Всемирный банк подтверждает выполнение PBC-показателей, что позволяет привлекать денежные средства в общий фонд государственного бюджета Украины.
В рамках проекта «HEAL Ukraine» за выполнение показателей результативности в общий фонд госбюджета уже привлечено около 136 млн долларов США.
Напомним, что в апреле 2024 года между правительствами Украины и Республики Корея было подписано соглашение, которое позволяет Украине привлекать кредиты на сумму до 2,1 млрд долларов США в течение 2024−2029 годов.
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