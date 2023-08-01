Украина восстановила 100% предприятий тепловой генерации, поврежденных россиянами — Finance.ua
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Украина восстановила 100% предприятий тепловой генерации, поврежденных россиянами

Казна и Политика
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Украина восстановила практически все предприятия тепловой генерации, поврежденные в результате ракетных и дроновых атак осенью-зимой.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр восстановления, развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
«Предприятия тепловой генерации восстановлены практически на 100%. Параллельно работаем над обеспечением резервных мощностей на случай возникновения форс-мажорных ситуаций», — подчеркнул Кубраков.
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Он также проинформировал, что в общей сложности из более 700 объектов теплоснабжения, поврежденных россиянами, восстановлены более 65%.
«В целом по состоянию на сегодняшний день уровень подготовки объектов ЖКХ к стабильной работе в осенне-зимний период 2023/2024 года составляет около 60%. Это базовый показатель готовности на данный момент в году», — отметил Кубраков.
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Он выразил уверенность, что Украина технически будет готова на 100% к началу отопительного сезона уже к 1 октября при условии слаженной работы всех заинтересованных сторон.
Ранее в «Укрэнерго» рассказали о готовности энергосистемы к зиме и перспективе блэкаутов.
По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, в «Укрэнерго» готовятся к худшему сценарию зимой, с повторением атак на энергосистему страну, но абсолютно уверены, что магистральная сеть будет готова работать без ограничений во время следующего отопительного сезона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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