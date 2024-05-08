Украина ворвалась в пятерку крупнейших экспортеров в США замороженной малины — Finance.ua

Украина ворвалась в пятерку крупнейших экспортеров в США замороженной малины Сегодня 06:21 — Аграрный рынок

Украина ворвалась в пятерку крупнейших экспортеров в США замороженной малины

По итогам последних 12 месяцев Украина вошла в ТОП-5 крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок США, обойдя всех неамериканских поставщиков, кроме Сербии.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным портала, с апреля 2023 года по март 2024 года включительно Украина экспортировала на американский рынок 265 тонн замороженной малины. В частности, в конце прошлого года произошел коренной перелом от единичных пробных поставок до системного экспорта партиями по 2−3 морских контейнера в месяц.

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Еще 10 лет назад Украина практически не экспортировала замороженную малину, на мировом рынке безраздельно господствовали США и Сербия. Только в 2018−19 годах, то есть около 5 лет назад, Украина начала оказывать какое-то влияние на мировой рынок малины, а уже сегодня она имеет реальные шансы претендовать на мировое лидерство в этом бизнесе", — говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Экономист также добавил, что, несмотря на российскую агрессию, в 2024 году Украина остается одной из немногих стран Европы, где площади под малиной не сократились, а мощности по переработке ягоды даже увеличились.

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Более того, Украине удалось обогнать по объему экспорта на рынке США таких системных поставщиков, как Бельгия, Франция, Китай и Марокко. В то же время Польша, активно «защищающая» свой рынок от украинской малины, продолжает терять позиции и уже опустилась на 8-ю позицию в рейтинге.

«Сейчас одна из главных задач ягодного бизнеса Украины — диверсификация экспорта с целью снижения зависимости от поставок в Польшу. Поэтому рост экспорта замороженной малины в США — очень позитивная тенденция», — отмечают аналитики.

Діло По материалам:

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