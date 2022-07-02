Украина во время войны потеряла половину экспорта: куда идут товары — Finance.ua
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Украина во время войны потеряла половину экспорта: куда идут товары

Казна и Политика
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Экспорт из Украины за апрель-июнь 2022 года составлял 8,782 млрд долларов, что на 45,8% (-7,42 млрд долларов) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство товаров идет в страны ЕС.
Об этом сообщает торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook.
По его данным, в физических объемах уменьшение квартального экспорта было еще значительнее — 55,6%, то есть на 20,8 млн тонн. Всего экспортировали 16,6 млн тонн грузов.
«Очевидно, что главная причина сокращений — блокировка портов», — написал Качка и добавил, что сокращение перевозок морским транспортом во II квартале в сравнении с первого составило 86,5% (минус 21,6 млн тонн).
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Как отметил торговый представитель, географически экспорт полностью сориентирован на ЕС. 78% нашего экспорта во втором квартале 2022 года приходилось на ЕС. Общая стоимость экспорта — 6,86 млрд долларов, на 6,4% больше, чем во втором квартале прошлого года.
При этом торговля с другими государствами мира сократилась во втором квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года на 80%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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