«Северный поток» может так никогда уже и не заработать — Германия — Finance.ua
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«Северный поток» может так никогда уже и не заработать — Германия

Энергетика
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На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии в Украину в Германии заявили о том, что прекращение подачи газа по трубам «Северного потока-1» может стать бессрочным.
Об этом заявил глава немецкого Федерального сетевого агентства по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам (BNetzA) Клаус Мюллер, сообщает WAZ.
«Вопрос в том, превратятся ли эти техработы в непрерывное техобслуживание по политическим мотивам... ситуация напряженная, если не сказать очень напряженная... снизится на более длительный период, мы должны будем более серьезно поговорить об экономии», — отметил Мюллер.
В июне россия почти вдвое снизила объемы поставок газа в страны Евросоюза.
Транзит через украинскую ГТС в Европу сейчас на 60% меньше забронированного уровня.
В середине июня россия сократила пропускную способность своего газопровода «Северный поток-1» до 40%, сославшись на проблемы с оборудованием.
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Также в середине июня в течение недели не работал газопровод «Турецкий поток», который якобы требовал ремонта.
«Газпром» пытается помешать созданию достаточных запасов природного газа в Европе до наступления отопительного сезона.
17 июня 2022 года стало известно о том, что европейские страны из-за сокращения поставок из рф используют запасы газа на зиму.
По данным президента ЕК, в странах Евросоюза около 24% всего энергетического баланса составляет газ. ЕС импортирует 90% газа и 40% этого импорта — это российский газ.

Технический дефолт — что это значит для России

По материалам:
УНІАН
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