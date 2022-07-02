«Северный поток» может так никогда уже и не заработать — Германия — Finance.ua

«Северный поток» может так никогда уже и не заработать — Германия Сегодня 11:15 — Энергетика

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии в Украину в Германии заявили о том, что прекращение подачи газа по трубам «Северного потока-1» может стать бессрочным.

Об этом заявил глава немецкого Федерального сетевого агентства по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам (BNetzA) Клаус Мюллер, сообщает WAZ

«Вопрос в том, превратятся ли эти техработы в непрерывное техобслуживание по политическим мотивам... ситуация напряженная, если не сказать очень напряженная... снизится на более длительный период, мы должны будем более серьезно поговорить об экономии», — отметил Мюллер.

В июне россия почти вдвое снизила объемы поставок газа в страны Евросоюза.

Транзит через украинскую ГТС в Европу сейчас на 60% меньше забронированного уровня.

В середине июня россия сократила пропускную способность своего газопровода «Северный поток-1» до 40%, сославшись на проблемы с оборудованием.

Также в середине июня в течение недели не работал газопровод «Турецкий поток», который якобы требовал ремонта.

«Газпром» пытается помешать созданию достаточных запасов природного газа в Европе до наступления отопительного сезона.

17 июня 2022 года стало известно о том, что европейские страны из-за сокращения поставок из рф используют запасы газа на зиму.

По данным президента ЕК, в странах Евросоюза около 24% всего энергетического баланса составляет газ. ЕС импортирует 90% газа и 40% этого импорта — это российский газ.

УНІАН По материалам:

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