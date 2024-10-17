Украина вернулась в группу наиболее экономически несвободных стран — Finance.ua

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Украина вернулась в группу наиболее экономически несвободных стран

Казна и Политика
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Украина вернулась в группу наиболее экономически несвободных стран
Украина вернулась в группу наиболее экономически несвободных стран
Украина покинула третий квартиль и снова оказалась в группе наиболее экономически несвободных стран мира.
Об этом свидетельствует отчет «Экономическая свобода в мире» канадского Института Фрейзера, национальным партнером которого в Украине является Центр Бендукидзе.
Авторы отчета измеряют экономическую свободу по пяти показателям: размер правительства, верховенство права и защита права собственности, надежность денег, свобода международной торговли, регулирование рынка труда и бизнеса.
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Украина в обновленном рейтинге заняла 150 место среди 165 стран и территорий по сравнению со 113-м в прошлом году.
Такое падение является результатом того, что рейтинг впервые учитывает данные, собранные после начала полномасштабного вторжения. Это прогнозированно негативно отразилось на показателях Украины, говорится в пресс-релизе Центра Бендукидзе.
Рядом с Украиной в конце рейтинговой таблицы оказались такие страны, как Йемен, Ливия, Иран, Аргентина, Мьянма, Алжир, Сирия, Судан, Зимбабве и Венесуэла.

Оценки Украины по ключевым компонентам экономической свободы:

  1. Размер правительства: ухудшение с 7,29 до 5,83.
  2. Правовая система и право собственности: ухудшение с 4,58 до 4,37.
  3. Доступ к надежным деньгам: ухудшение с 6,39 до 4,68.
  4. Свобода международной торговли: ухудшение с 6,68 до 6,05.
  5. Регулирование рынка труда и бизнеса: ухудшение с 5,37 до 4,67.

Лидеры рейтинга

Гонконг снова возглавил рейтинг, потеснив Сингапур на вторую позицию. За ними традиционно следуют Швейцария, Новая Зеландия и США. Также в первом квартиле уже многие годы находятся страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва.
В целом, средний мировой показатель экономической свободы продолжает снижаться.
Уровень глобальной экономической свободы достиг своего пика в 2019-м, но в течение следующих трех лет он снизился, что беспрецедентно за более чем 25 лет измерения экономической свободы, сказал Мэтью Митчелл, старший научный сотрудник Института Фрейзера и один из авторов отчета.
По материалам:
Forbes.ua
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